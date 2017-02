17.02.2017

von Tobias Gutsche

SC Potsdam : Besinnung nach dem Blackout

Gegen die Ladies in Black Aachen zeigten die Volleyballerinnen des SC Potsdam ihre schlechteste Leistung in der aktuellen Bundesligasaison. Doch das soll sie nicht verunsichern, schließlich ist ihre Lage im Kampf um Platz vier fast unverändert gut geblieben.

Davide Carli wollte die Partie nicht überbewerten. „Es ist bitter, klar. Aber so etwas kann passieren. Wir haben bislang eine super Saison gespielt – und dann gibt es eben auch mal solche Momente“, ging der Cheftrainer des Frauenvolleyball-Bundesligisten SC Potsdam am Mittwochabend öffentlich behutsam mit seiner Mannschaft um, nachdem sie in der MBS-Arena 0:3 (23:25, 13:25, 19:25) gegen die Ladies in Black Aachen verloren hatte. Die schwächste SCP-Leistung des aktuellen Spieljahres.

Nach dem Blackout im Duell mit den Ladies in Black forderte Carli von seinem Team, sich zu besinnen. „So ein Ausrutscher darf nicht tief in die Köpfe hinein. Wir müssen ruhig bleiben und am Samstag wieder eine bessere Einstellung zeigen, mehr kämpfen“, blickte er auf das morgige Spiel voraus. Dann gastiert der VfB 91 Suhl am Luftschiffhafen (Beginn: 19 Uhr). Gegen die Thüringerinnen, die in der Tabelle auf Platz zehn liegen und damit noch zwei Ränge hinter dem vorherigen Kontrahenten aus Aachen, bestreitet der SC Potsdam sein drittletztes Match der aktuellen Bundesliga-Hauptrunde – zugleich sein letztes daheim.

Auch Verfolger Münster kassierte Niederlage

Dabei wird der Kampf um den vierten Platz fortgesetzt. Mit fast unveränderter Lage für den SCP – trotz der vorgestrigen Klatsche. Denn Verfolger USC Münster unterlag überraschend mit 2:3 gegen den Köpenicker SC, sodass der Potsdamer Vorsprung lediglich um einen Punkt auf fünf Zähler geschrumpft ist – wobei Münster weiterhin noch ein Spiel mehr als der Widersacher von der Havel zu absolvieren hat. Die Chancen auf das Erreichen der bislang besten SCP-Hauptrundenplatzierung bleiben also gut.