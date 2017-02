17.02.2017

SV Babelsberg 03 und Turbine Potsdam : Es droht der doppelte Spielausfall

Für den SV Babelsberg 03 und Turbine Potsdam stehen am Wochenende jeweils eine Heimpartie auf dem Programm. Doch ob diese Fußballmatches stattfinden, ist noch ungewiss, denn der Rasen im Karl-Liebknecht-Stadion ist kaum in einem spieltauglichen Zustand.

Petrus ist noch nicht in voller Fußballlaune. Nächtlicher Frost und der für heute prognostizierte Regen machen die Plätze in den unteren Ligen weiter unbespielbar. Auch der Sonnenschein der vergangenen Tage reichte nicht aus, um die Spielwiesen in einen wettbewerbstauglichen und vertretbaren Zustand zu versetzen.

In der Regionalliga Nordost sind die für Samstag angesetzten Partien in Berlin des BFC Dynamo und FC Viktoria 1889 bereits abgesagt. Auch in Auerbach wird nicht gespielt, das für Mittwoch terminierte Nachholspiel der TSG Neustrelitz gegen Viktoria fiel erneut aus. Auch dem SV Babelsberg 03 droht nach nunmehr bereits drei abgesagten Spielen (Nordhausen, Bautzen und Neugersdorf) eine weitere Verlängerung der Winterpause. In der Geschäftsstelle des Vereins wird davon ausgegangen, dass die Platzkommission bei ihrer Begehung am heutigen Freitagvormittag wieder den Kopf schüttelt und die Samstagspartie gegen Tabellenführer FC Carl Zeiss Jena ausfällt.

Einigkeit: "Karli"-Rasen sollte noch geschont werden

Gleiches würde für den 1. FFC Turbine Potsdam gelten. Der Tabellenführer der Frauen-Bundesliga würde laut Spielkalender am Sonntag mit dem Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim in die Rückrunde starten. Doch ist der Club darauf vorbereitet, dass auch seine Winterpause in die Verlängerung geht. Als Bundesligist entscheidet Turbine nicht eigenverantwortlich und im Einvernehmen mit dem SVB, sondern im Beisein einer Platzkommission des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Bis zur Regionalliga können Vereine gemeinsam mit dem Eigentümer der Spielstätten selbst entscheiden, ob gespielt wird oder nicht. Ab der 3. Liga gibt ein DFB-Vertreter sein Votum ab, ob ein Spiel auf kritischem Platz gesundheitsgefährdend und ein fairer Wettbewerb gewährleistet ist.

„Eine Absage muss zeitnah erfolgen, in der Regel 48 Stunden vor dem Spiel“, erklärt Wilfried Riemer, Spielbetriebsleiter des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV). Dass Regionalligist Viktoria Berlin bereits am Dienstag erklärt hat, dass am Sonntag nicht gegen Energie Cottbus gespielt werden kann, wurde vom NOFV gerügt. Verständlich sind für Riemer die Absagen aber durchaus. „Kaum ein Verein oder eine Kommune hat das Geld für teure Rasenreparaturen. Daher setzt sich der Trend der vielen Spielabsagen fort“, sagt er. Auch der SVB und Turbine sind sich einig, den noch immer tief gefrorenen Rasen im Karl-Liebknecht-Stadion zu schonen. „Sonst können wir im April gar nicht mehr spielen“, meint SVB-Geschäftsstellenleiter Björn Laars.

Bereits 20 Regionalliga-Nordostspiele ausgefallen

Für die Spieler wird das Ausharren in Warteposition allerdings zunehmend zur mentalen Belastungsprobe. Schon in der Vorwoche betonte Nulldrei-Trainer Cem Efe, dass seine Jungs endlich in der Liga spielen wollen. Derweil laufen zwischen den Geschäftsstellen der Clubs die Telefondrähte heiß: Der NOFV hat die Vereine der Regionalliga aufgefordert, bis Mitte nächster Woche die vereinbarten Termine für die Nachholspiele mitzuteilen. Das betrifft nach aktuellem Stand bereits 20 Partien und wird für reichlich englische Wochen sorgen.

Den Spielplan weniger dem Winterrisiko auszusetzen und schon Mitte Juli mit der Saison zu beginnen, wurde von den Regionalligaclubs nicht erwogen. Auf der Staffeltagung am 18. Januar wurde die Saisonplanung für 2017/18 vorgestellt. Begonnen wird Anfang August.