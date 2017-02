Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Volleyball: Vorletztes Heimspiel der Hauptrunde. Fußball: 74-Damen sind Vizemeister. Handball: Werders Frauen gewinnen Top-Partie.

VOLLEYBALL

Vorletztes Heimspiel der Hauptrunde

Binnen vier Tagen absolvieren die Frauen des SC Potsdam ihre beiden letzten Heimspiele der aktuellen Bundesliga-Hauptrunde. Am heutigen Mittwoch empfangen sie die Ladies in Black Aachen (Beginn: 19 Uhr/MBS-Arena), Samstag ist dann zur gleichen Zeit der VfB 91 Suhl zu Gast. Anschließend folgen noch zwei Auswärtspartien. Der SCP kämpft darum, den vierten Tabellenplatz zu behaupten, und möchte heute weitere Punkte dafür sammeln. Die Aussichten auf einen Erfolg sind vielversprechend, schließlich gehört der Achte aus Aachen nur zum Mittelmaß der Liga. Aber: Im Hinspiel erwiesen sich die Ladies in Black für Potsdam als harter Brocken – das SCP-Team von Cheftrainer Davide Carli gewann nur knapp mit 3:2. tog

FUSSBALL

74-Damen sind Vizemeister

Bei der Berlin-Brandenburgischen Futsal-Meisterschaft der Frauen in Ludwigsfelde mussten sich die Regionalligisten FSV Babelsberg 74 und Blau-Weiß Beelitz in den Medaillenspielen geschlagen geben. Babelsberg unterlag im Finale dem neuen Titelträger FC Internationale Berlin 1:2, Beelitz verlor die Partie um Platz drei gegen den SV Buchholz mit 2:4 nach Entscheidungsschießen. Fünfter des Turniers wurde das Team von Turbine Potsdam II, das in seinem Platzierungsmatch einen 3:1-Sieg gegen den SC Borsigwalde landete. tog

HANDBALL

Werders Frauen gewinnen Top-Partie

Dank einer starken Aufholjagd in der zweiten Halbzeit haben die Frauen des HV Grün-Weiß Werder das Top-Spiel der Brandenburgliga gewonnen. Nach einem 9:13 zur Pause kamen die Werderanerinnen auswärts gegen die HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst noch zu einem 24:22-Erfolg. Für den Tabellenführer war es der erste Punktverlust der laufenden Saison. Grün-Weiß hat als Zweitplatzierter nur noch einen Zähler Rückstand. PNN