13.02.2017

von Tobias Gutsche

Potsdam Royals : Noch über zwei Monate Vorfreude

Bild vergößern Ambitioniert. Die Royals um David Saul (M.) liebäugeln mit dem Aufstieg. Foto: Gerhard Pohl

Der Spielplan für die neue Saison der German Football League 2 wurde veröffentlicht und sorgt bei den Potsdam Royals für Kribbeln. Am 23. April starten die "Königlichen" mit einem Heimspiel und bauen ab da an wieder auf die "lauteste Tribüne" der Liga.

Während die Saison in der US–Football-Profiliga NFL vor einer Woche mit einem epischen Super-Bowl-Sieg der New England Patriots gegen die Atlanta Falcons ihr Ende fand, fiebern die Potsdam Royals ihrer neuen Spielzeit entgegen. Jüngst wurden die Ansetzungen für die Nordstaffel der German Football League 2 (GFL 2) veröffentlicht. Demnach starten die Royals am 23. April mit einem Heimspiel gegen Düsseldorf Panther und schließen am 3. September ihre Hauptrunde ebenfalls im heimischen Stadion Luftschiffhafen ab – dann werden die Paderborn Dolphins zu Gast sein.

„Sobald der Spielplan erscheint, spürt man im gesamten Verein und Umfeld, wie Anspannung und Vorfreude steigen. Wir können den ersten Kickoff kaum erwarten“, sagt Potsdams Cheftrainer Michael Vogt, dessen Mannschaft es im Saisonverlauf neben Düsseldorf und Paderborn auch mit den Rostock Griffins, Lübeck Cougars, Langenfeld Langhorns, Bonn Gamecocks sowie Essen Assindia Cardinals zu tun bekommen wird. Nach der Hauptrunde steht dann noch die Relegation um die Zugehörigkeit zur ersten Liga auf dem Programm – die Royals liebäugeln mit dem Sprung nach oben. Und haben ihre Ambitionen bereits mit etlichen vielversprechenden Spielerneuverpflichtungen untermauert.

Dauerkartenverkauf hat begonnen

Für die neue Saison hat der aufstrebende Potsdamer Verein am Wochenende auch seinen Dauerkartenverkauf gestartet. Jahrestickets können per Mail (marketing@potsdamroyals.de) bestellt oder bei Intersport auf der Brandenburger Straße gekauft werden. 35 Euro kostet es, wenn man sich für alle Royals-Hauptrundenpartien seinen Platz auf der „lautesten Tribüne der GFL 2“, wie es auf der Club-Internetseite heißt, sichern möchte. 2016 spielten die „Königlichen“ erstmalig eine Saison im Stadion Luftschiffhafen, wurden Nordstaffel-Dritter und erwiesen sich dabei als neuer Potsdamer Publikumsmagnet – durchschnittlich 836 Zuschauer pilgerten zu den attraktiven Matches.