RSV Eintracht 1949 Teltow/Kleinmachnow/Stahnsdorf : Endspiel um den direkten Klassenerhalt

In der 2. Basketball-Bundesliga ProB Nord steht der RSV Eintracht 1949 Teltow/Kleinmachnow/Stahnsdorf vor einem wegweisenden Spiel gegen die Rostock Seawolves. Gewinnen die RSV-Korbjäger nicht, ist ihr Gang in die Playdowns bereits besiegelt.

Es wird immer enger: Vier Spieltage vor Ablauf der Hauptrunde liegen die Basketballer des RSV Eintracht 1949 Teltow/Kleinmachnow/Stahnsdorf als Tabellenvorletzter der 2. Bundesliga ProB Nord bereits sechs Punkte – umgerechnet drei Siege – hinter dem achten Platz, ab dem die Playoffs erreicht werden und damit der Ligaverbleib sicher ist. Jenen rettenden Rang belegen derzeit die Rostock Seawolves. Und genau die gastieren am Sonntag beim RSV (Beginn: 17.30 Uhr/BBIS-Sporthalle Kleinmachnow).

Im Hinspiel gelang dem RSV ein Husarenstück

Das Team aus Potsdam-Mittelmark kann sich dabei keinen Punktverlust erlauben, will es doch noch unter die Top 8 kommen und so den nervenaufreibenden Gang in die Playdown-Runde vermeiden. Es ist somit ein Endspiel um den direkten Klassenerhalt. Dass die Eintracht das spielerische Vermögen dazu hat, den Kontrahenten von der Ostsee zu bezwingen, demonstrierte sie eindrucksvoll in der Hinserie. Da gelang mit dem 108:90-Auswärtssieg in Rostock ein Husarenstück.

Dieser RSV-Triumph fiel damals mitten in eine unruhige Umbruchsphase des Gegners. Die Seewölfe wurden nach ihrer guten vergangenen Saison für die aktuelle Spielzeit von vielen Experten als einer der Favoriten im Kampf um den Aufstieg gehandelt. Auch bedingt durch personelle Probleme kamen sie aber zunächst nicht wie erhofft in Schwung und mussten sogar einen Trainerwechsel vornehmen. Es wurde Ralf Rehberger vom Ligakonkurrenten aus Wolfenbüttel als neuer Coach verpflichtet, nachdem der langjährige Erfolgstrainer Sebastian Wild zurückgetreten war. In der Folge berappelte sich die Rostocker Mannschaft, räumte das Feld von hinten auf und liegt nun eben mit einer Bilanz von acht Siegen und zehn Niederlagen auch vor dem RSV Eintracht (5:13). M.B.