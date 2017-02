Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Fußball: Englands Meister klar geschlagen und SVB bezwingt Demuth-Elf. Volleyball: SCP siegt 3:1 gegen Talente-Team. Basketball: Vierte Niederlage in Folge.

FUSSBALL

Englands Meister klar geschlagen

Deutlich hat Bundesliga-Tabellenführer Turbine Potsdam den amtierenden englische Meister Manchester City in die Schranken gewiesen. Die Potsdamerinnen gewannen am gestrigen Sonntag den Testvergleich in Oranienburg mit 4:1 (1:0). Vor rund 600 Zuschauern waren Turbines Felicitas Rauch (28.), Eseosa Aigbogun (63.) und Doppeltorschützin Tabea Kemme (73., 85.) erfolgreich, ehe Tori Duggan (88./Foulelfmeter) noch zum 1:4 aus ManCity-Sicht einnetzte. tog

SVB bezwingt Demuth-Elf

Im Testspiel gegen die BSG Chemie Leipzig setzte sich der SV Babelsberg 03 am Samstag mit 3:1 (0:0) durch. Die Partie fand als Ersatz für das witterungsbedingt abgesagte Regionalligaduell des SVB gegen Bautzen statt. Die Babelsberger Tore erzielten Leonard Koch (56.), Andis Shala (57.) und Bilal Cubukcu (65./Foulelfmeter). Den Ehrentreffer zum 1:3 für den Oberliga-Tabellenzweiten aus Leipzig, bei dem der ehemaligen Nulldrei-Trainer Dietmar Demuth Coach ist, besorgte Alexander Bury (84.). tog

VOLLEYBALL

SCP siegt 3:1 gegen Talente-Team

Ziel erreicht: drei Punkte geholt. Die Frauen des SC Potsdam gewannen am Samstag ihr Bundesligaauswärtsspiel gegen den VC Olympia Berlin souverän, wenngleich sie bei dem 3:1 (25:17, 25:14, 16:25, 25:16) wie schon im Hinspiel einen Satz an das Ausbildungsteam des Deutschen Volleyball-Verbandes, das mit zahlreichen talentierten Spielerinnen gespickt ist, abgeben mussten. Beste Scorerin der Potsdamerinnen, die weiterhin Tabellenvierter sind, war Roslandy Acosta (24 Punkte), Mittelblockerin Ivona Svobodnikova wurde zur wertvollsten Akteurin der Partie gewählt. tog

BASKETBALL

Vierte Niederlage in Folge

Vor 2113 Zuschauern verlor der RSV Eintracht 1949 Teltow/Kleinmachnow/Stahnsdorf am Samstag sein Auswärtsspiel gegen die Artland Dragons Quakenbrück mit 82:91 (40:44). Nach der vierten Niederlage in Folge fiel das das Fazit aus Sicht der RSV-Korbjäger wie schon mehrfach in dieser Saison aus: Sie zeigten über weite Strecken eine durchaus ansprechende, kämpferisch gute Leistung, hielten bis in die Schlussphase hinein alles offen, blieben letztlich aber ohne zählbaren Erfolg. In der Tabelle ist der Rückstand der Eintracht auf den angepeilten Playoffplatz weiter angewachsen – er beträgt nun sechs Punkte. M.B.