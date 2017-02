Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Fußball: SVB-Spiel gegen Bautzen abgesagt. Handball: Adler reisen zum Spitzenspiel und Kellerduell für die Werderaner. Basketball: Im Hexenkessel der Dragons. Ringen: Fünf Nachwuchstitel geholt.

FUSSBALL

SVB-Spiel gegen Bautzen abgesagt

Die Begegnung SV Babelsberg 03 gegen Budissa Bautzen am Sonntag im Karl-Liebknecht-Stadion muss witterungsbedingt abgesagt werden. „Der Platz am Babelsberger Park ist vereist und lässt ein Fußballspiel innerhalb der nächsten Tage nicht zu“, teilte der SVB am gestrigen Donnerstag mit. Das Duell sollte für Nulldrei die erste Regionalligapartie 2017 sein. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Als Ersatz bestreitet die Mannschaft von Trainer Cem Efe nun am morgigen Samstag ein Testspiel gegen den Tabellenzweiten der Oberliga Süd Chemie Leipzig (Beginn: 12.30 Uhr/Kunstrasenplatz am „Karli“). Das nächste SVB-Pflichtspiel ist für den 12. Februar angesetzt – auswärts gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf. Mau

HANDBALL

Adler reisen zum Spitzenspiel

Der VfL Potsdam steht in der 3. Liga Nord vor einer hohen Hürde. Im Spitzenspiel gastieren die Potsdamer am Sonntag bei der HSG Norderstedt/Henstedt-Ulzburg (Beginn: 17 Uhr). Es ist das Duell des Tabellenzweiten gegen den -vierten. Aktuell liegt die HSG vier Punkte vor den Adlern, die das Hinspiel in der MBS-Arena denkbar knapp mit 29:30 verloren haben. Mau

Kellerduell für die Werderaner

In seinem ersten Heimspiel des Jahres steht HV Grün-Weiß Werder unter Zugzwang. Am morgigen Samstag empfängt der Tabellenvorletzte der 3. Liga Nord die SG VTB/Altjührden. Der Kontrahent aus Friesland ist momentan 13. und belegt damit den ersten Nichtabstiegsplatz. Bei sechs Punkten Rückstand auf Altjührden, das zudem bislang ein Spiel weniger bestritten hat, braucht es dringend einen Sieg für die Werderaner, um die Aussicht auf den Klassenerhalt zu verbessern. Spielbeginn ist um 19 Uhr in der Sporthalle des Ernst-Haeckel-Gymnasiums. Mau

BASKETBALL

Im Hexenkessel der Dragons

Auf den RSV Eintracht 1949 Teltow/Kleinmachnow/Stahnsdorf wartet ein besonders stimmungsreiches Spiel. Das Team aus Potsdam-Mittelmark tritt am morgigen Samstag bei den Artland Dragons Quakenbrück an (Beginn: 19.30 Uhr), die mit durchschnittlich rund 2200 Besuchern bei ihren Heimspielen Zuschauerkrösus der 2. Bundesliga ProB Nord sind. Nach der rein sportlichen Leistung belegt der frühere Erstligist Platz drei im Klassement. Der RSV hofft als Tabellenvorletzter auf einen Überraschungserfolg gegen die Spitzenmannschaft. Vorige Saison war der gelungen. Damals gewann die Eintracht in Quakenbrück 66:61 und ließ damit den Hexenkessel der Dragons abkühlen. tog

RINGEN

Fünf Nachwuchstitel geholt

Der Nachwuchs des RC Germania Potsdam kehrte von der Mitteldeutschen Meisterschaft aus Apolda mit zwei Titelgewinnen in der B-Jugend zurück. Es siegten Leo Guthke (50 Kilo) und Justin Schlosser (54 Kilo). Den zweiten Platz in der Juniorenwertung belegte Sven Menzel (74 Kilo/alle Freistil). Bei der offenen Landesmeisterschaft von Mecklenburg-Vorpommern in Stralsund holten derweil die Potsdamer Leon Diezmann, Aziz Gol und Jordan Budack Gold. G.P.