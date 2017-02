01.02.2017

von Peter Könnicke

Sport-Eliteschüler des Jahres 2016 : Unter den Prämierten

Seit 2009 werden Deutschlands Sport-Eliteschüler des Jahres ausgezeichnet. Für 2016 hat es auch ein Potsdamer in den Kreis der drei Besten geschafft: Schwimmer Johannes Hintze, der als 17-Jähriger bei Olympia in Rio startete.

Der Potsdamer Schwimmer Johannes Hintze ist hinter Dreisprung-Europameister Max Heß auf den zweiten Platz bei der Ehrung „Eliteschüler des Sports 2016“ gewählt worden. Hintze und Heß sowie Turnerin Pauline Tratz als die Drittplatzierte wurden am vergangenen Montag im Rahmen des Neujahrsempfangs vom Deutschen Olympischen Sportbund in Frankfurt am Main für ihre herausragenden schulischen und sportlichen Leistungen ausgezeichnet. Alle drei Sportler waren Mitglied der deutschen Olympiamannschaft von Rio 2016.

Mit 17 Jahren war Hintze der jüngste deutsche Schwimmer in Rio. Er wurde zudem 2015 sowie 2016 deutscher Vizemeister über 400 Meter Lagen und gehört mit seinen zahlreichen Altersklassenrekorden zu den größten Schwimmhoffnungen Deutschlands. Er besucht die Eliteschule des Sports in Potsdam. Seit 2009 werden die Sport-Eliteschüler des Jahres gewählt. Für 2016 standen 43 Talente – je eines pro Eliteschule – zur Wahl.