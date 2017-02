Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Boxen: Erneut Zeuges WM-Kampf in Potsdam. Fußball: Merphi Kwatu verlässt Nulldrei. Fechten: Potsdams Fünfkämpfer erfolgreich.

BOXEN

Erneut Zeuges WM-Kampf in Potsdam

Wie der Sauerland-Stall mitteilte, wird Weltmeister Tyron Zeuge aus Berlin seinen WBA-Titel im Supermittelgewicht erstmals am 25. März in Potsdam verteidigen. Also dort, wo er sich Anfang November die WM-Krone nach dem Sieg gegen Giovanni De Carolis (Italien) aufsetzen konnte. Der 24-jährige Profi trifft diesmal auf den Nigerianer Isaac Ekpo. PNN

FUSSBALL

Merphi Kwatu verlässt Nulldrei

Regionalligist Babelsberg 03 und Merphi Kwatu haben einvernehmlich den Vertrag aufgelöst. Der Offensivspieler kam in seinen anderthalb Jahren bei Nulldrei auf 18 Pflichtspieleinsätze und erzielte dabei ein Tor im Landespokal. In der laufenden Saison spielte er vor allem in der zweiten Mannschaft und hat auch für die Rückrunde kaum Einsatzchancen in der „Ersten“. Bei einem Probetraining beim Bayern-Regionalligisten TSV Buchbach hat Kwatu überzeugt, sodass der SVB dem 22-Jährigen den Wechsel nahelegte. pek

FECHTEN

Potsdams Fünfkämpfer erfolgreich

Fechter aus drei Nationen und sieben Bundesländern beteiligten sich am vergangenen Wochenende an Turnieren in der Potsdamer MBS-Arena. Den „Coupe en garde“ im Florettfechten der Damen gewann die Potsdamer OSC-Fechterin Laura Behling. Den Degenwettbewerb gewann der Moderne Fünfkämpfer und Olympiastarter Christian Zillekens, Bronze holten sich Felix Eichler und Marvin Dogue (alle OSC Potsdam). Bei den Frauen besiegte im Finale Fünfkämpferin Anna Matthes ihre Teamkollegin Falvia Rudolph.PNN