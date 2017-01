Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Volleyball: Fünfte SCP-Saisonniederlage. Fußball: Beyazit trifft gleich dreimal. Basketball: Daheim gegen das Team der Stunde.

VOLLEYBALL

Fünfte SCP-Saisonniederlage

Verdrehtes Déjà-vu: Die Frauen des SC Potsdam verloren am Mittwoch ihre Bundesligapartie beim VC Wiesbaden trotz zweier Satzführungen mit 2:3 (25:19, 16:25, 25:22, 21:25, 12:15) – im Hinspiel hatte damals der SCP zweimal ausgeglichen und dann den Tiebreak für sich entschieden. Die Potsdamerinnen bleiben nach ihrer fünften Saisonniederlage Tabellenvierter, büßten jedoch an Vorsprung auf die Verfolger ein. Sein nächstes Match bestreitet der SCP am Mittwoch daheim gegen den amtierenden deutschen Meister aus Dresden. tog

FUSSBALL

Beyazit trifft gleich dreimal

Mit 6:0 (2:0) gewann der SV Babelsberg 03 am Mittwoch sein Testspiel gegen die Füchse Berlin Reinickendorf. Dreifacher Torschütze im Duell mit dem Berlin-Ligisten war Abdulkadir Beyazit, außerdem trafen Lukas Knechtel, Lovro Sindik und Matthias Steinborn. Am morgigen Samstag, also eine Woche vor dem Regionalliga-Nordost-Rückrundenstart, testet der SVB gegen die U23 von Eintracht Braunschweig (Regionalliga Nord). Anstoß im Karl-Liebknecht-Stadion ist um 14 Uhr, der Eintritt ist frei. pek

BASKETBALL

Daheim gegen das Team der Stunde

Vor einer großen Herausforderungen steht der RSV Eintracht 1949 Teltow/Kleinmachnow/Stahnsdorf in seinem nächsten Heimspiel der 2. Bundesliga ProB Nord. Der Tabellenzehnte aus Potsdam-Mittelmark empfängt am Sonntag die Baskets Akademie Weser-Ems/OTB (Beginn: 17.30 Uhr/BBIS-Sporthalle Kleinmachnow). Dies ist das Team der Stunde: Der Zweitplatzierte gewann acht seiner vergangenen zehn Partien. M.B.