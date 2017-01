Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Fußball: SVB unterliegt Oberliga-Spitzenreiter und neuer Vertrag für Svenja Huth. Basketball: Führung in der Endphase abgegeben. Tischtennis: Geltower Dominanz auf Landesebene.

FUSSBALL

SVB unterliegt Oberliga-Spitzenreiter

Seine erste Niederlage in der laufenden Vorbereitung auf die Regionalligarückrunde musste der SV Babelsberg 03 hinnehmen. Die Babelsberger unterlagen am Samstag Germania Halberstadt – Spitzenreiter der Oberliga Süd – mit 1:4 (1:2). Den einzigen Treffer für den SVB – es war das zwischenzeitliche 1:2 – erzielte Andis Shala kurz vor Ende der ersten Halbzeit per Foulelfmeter. Den nächsten Test bestreit Nulldrei am Mittwoch gegen Berlin-Ligist Füchse Berlin Reinickendorf (Beginn: 19 Uhr/Kunstrasenplatz des Karl-Liebknecht-Stadions). tog

Neuer Vertrag für Svenja Huth

Turbine Potsdam treibt seine Zukunftsplanungen voran. Auch Olympiasiegerin Svenja Huth wird weiter für den Brandenburger Bundesligisten spielen. Die 25 Jahre alte Angreiferin hat – wie bereits einige ihrer Teamkolleginnen zuvor – den Vertrag mit Turbine bis Juni 2019 verlängert. „Ich will helfen, den hier angefangenen Weg weiter zu verfolgen und bin auf die Entwicklung des Teams gespannt“, sagte sie. Cheftrainer Matthias Rudolph erklärte: „Svenja Huth hat sich in den letzten anderthalb Jahren mit ihrer tadellosen Einstellung im Training, im Spiel und außerhalb des Platzes zu einer Weltklassespielerin entwickelt. Sie ist jederzeit in der Lage, für die entscheidenden Momente im Spiel zu sorgen.“ dpa

Mitgliederversammlung bei Fortuna

Der Fußballclub Fortuna Babelsberg lädt zu seiner Mitgliederversammlung. Sie findet am Mittwoch um 19 Uhr im Vereinsheim „Zum Kicker“ (Newtonstraße 8) statt. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Vorstandswahl. PNN

BASKETBALL

Führung in der Endphase abgegeben

Herber Dämpfer: Der RSV Eintracht 1949 Teltow/Kleinmachnow/Stahnsdorf führte am gestrigen Sonntag zwar fast die komplette Spielzeit im Heimspiel gegen die Itzehoe Eagles, verlor dann aber doch noch mit 78:87 (40:37). Drei Minuten vor Ende gingen die Gäste erstmalig in Front und behielten letztlich die Oberhand. Der RSV verpasste es damit, den Rückstand auf die Playoff-Plätze der 2. Bundesliga ProB Nord zu verkürzen. Den Zehntplatzierten trennen weiterhin vier Punkte vom anvisierten Tabellensektor. tog

TISCHTENNIS

Geltower Dominanz auf Landesebene

Die Herren der SG Geltow dominierten die Landesmeisterschaft in Fürstenwalde. Sowohl im Einzel – Alexander Grothe gewann gegen Janik Meder – als auch im Doppel – Markus Dulinski/Thomas Jannek besiegten Alexander Grothe/David Jannek – kam es zu reinen Geltower Finals. Bei den Damen wurden Anne-Marie Dahms (Prenzlau) sowie Annie Jordan/Carolin Mews (Eberswalde) Landesmeisterinnen. G.N.