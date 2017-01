Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Bild vergößern Wichtige Stütze. Johanna Elsig genießt bei Turbine hohe Wertschätzung. Foto: J. Kuppert

Fußball: Elsig verlängert bis 2019 und Nulldrei-Zweite gewinnt in Beelitz. Bobsport: EM-Silber für Kevin Kuske. Basketball: Gegen direkten Kontrahenten verloren. Tischtennis: TSV-Damen verbessern sich.

FUSSBALL

Elsig verlängert bis 2019

Johanna Elsig hat ihren Vertrag beim Frauen-Bundesligisten Turbine Potsdam um zwei weitere Jahre bis Sommer 2019 verlängert. Die 24-jährige Innenverteidigerin, die 2012 von Bayer Leverkusen zu den Turbinen gewechselt war, hat bislang 51 Erstligaspiele für Potsdam bestritten und dabei neun Tore erzielt. „Sie ist auf und neben dem Platz eine tragende Säule unseres Teams und ein wichtiger Baustein für unsere sportliche Zukunft“, sagt Turbine-Cheftrainer Matthias Rudolph. Johanna Elsig erklärt: „In der Mannschaft herrscht ein frischer Wind, der uns im Training und am Spieltag nach vorn bringt. Auch das mir entgegengebrachte Vertrauen des Trainers hat mich in meiner Entscheidung bestärkt und ich habe das gute Gefühl, dass ich mich in Potsdam weiterentwickeln kann.“ Elsig geht mit Turbine als Tabellenführer in die Rückrunde der aktuellen Saison. tog

Nulldrei-Zweite gewinnt in Beelitz

Landesligist SV Babelsberg 03 II gewann am Samstag das 21. Beelitzer Hallenmasters. Vor 300 Zuschauern setzten sich die Babelsberger im Finale mit 3:2 gegen den Kreisoberligisten MSV Zossen durch. das Spiel um Platz drei entschied die SG Michendorf gegen die gastgebende SG Blau- Weiß Beelitz nach Neunmeterschießen 6:5 für sich. Die Landesklassevertreter SG Bornim und Lok Potsdam belegten nur hintere Platzierungen. R.W.

BOBSPORT

EM-Silber für Kevin Kuske

Bei der Europameisterschaft in Winterberg, die am vergangenen Wochenende innerhalb des Weltcups ausgetragen wurde, gewann der Potsdamer Anschieber Kevin Kuske mit dem Team des Piloten Nico Walther (Oberbärenburg) Silber in der Viererkonkurrenz. Die Besatzung lag nur 0,45 Sekunden hinter dem Titelträger Johannes Lochner (Stuttgart). Im Zweier lief es derweil nicht so erfolgreich für Kuske/Walther. Sie belegten nur den 13. Platz. Der Potsdamer wird nach einer zweiwöchigen Wettkampfpause Ende Januar wieder beim Weltcup in Königssee starten, wo vom 17. bis 26. Februar auch die diesjährige WM stattfindet. G.P.

BASKETBALL

Gegen direkten Rivalen verloren

Trotz zwischenzeitlicher Führung im zweistelligen Bereich musste der RSV Eintracht 1949 am Sonntag eine Niederlage beim ersten Auswärtsspiel des Jahres 2017 hinnehmen. Die RSV-Korbjäger unterlagen dem SC Rist Wedel mit 65:71 (35:31). Durch die Pleite gegen einen direkten Konkurrenten im Tabellenkeller der 2. Bundesliga ProB Nord hat sich der Rückstand auf die Playoffplätze für den mittelmärkischen Club vergrößert. Er beträgt nun vier Punkte. M.B.

TISCHTENNIS

TSV-Damen verbessern sich

In der Oberliga der Damen erreichte TSV Stahnsdorf I im Heimspiel am Samstag gegen den Tabellenvierten SC Siemensstadt Berlin eine beachtliche Punkteteilung. Beim 7:7 punkteten Aileen Grunert, Vera Stuckert und die aus der TSV-Zweitvertretung als Ersatz eingesprungene Martina Grunwaldt je zweimal. Einen Tag später sammelte TSV I im internen Duell gegen TSV II weitere Punkte. Die Situation im Kampf um den Klassenerhalt hat sich mit nunmehr Platz sieben für das erste Stahnsdorfer Team verbessert. TSV II bleibt Tabellenletzter. G.N.