16.01.2017

von Peter Könnicke und Tobias Gutsche Drucken

SC Potsdam : Sonntagskrimi am Netz

von Peter Könnicke und Tobias Gutsche

Hochspannung herrschte beim Frauenvolleyball-Bundesligaspiel zwischen dem SC Potsdam und den Roten Raben Vilsbiburg. Letztlich setzten sich die Potsdamerinnen im Tiebreak durch - wichtig für sie, wie der Blick auf die Tabelle verrät.

Die Bundesliga-Volleyballerinnen des SC Potsdam haben mit einem umkämpften 3:2 (25:19, 25:17, 24:26, 19:25, 15:11)-Sieg gegen die Roten Raben Vilsbiburg den 1122 Zuschauern in der MBS-Arena einen spannenden Vorabend-Krimi am Sonntag beschert. Zwei Sätze lang sah es danach aus, als wollten die Potsdamerinnen den Höhenflug der Raben mit drei Siegen in Folge auf eindeutige Weise stoppen. Eine „sehr konzentrierte Leistung in allen Bereichen“, bescheinigte SCP-Trainer Davide Carli da seinen Spielerinnen.

Doch im dritten Durchgang zeigten die Gäste, warum sie zuletzt unter anderem Tabellenführer Schwerin schlagen konnten. Mit starken Annahmen und aggressivem Angriffsspiel brachten sie den SCP in die Defensive. Es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe mit intensiven Ballwechseln – hoher Volleyball-Unterhaltungswert fürs Publikum. Den dritten Satzball nutzen die Roten Raben, um auf 1:2 zu verkürzen. Mit erwachtem Kampfgeist waren die Gäste im vierten Satz das dominante Team, das den Rhythmus angab. Der Satzausgleich zum 2:2 war verdienter Lohn der Vilsbiburger Aufholjagd.

Mit Coolness in der Achterbahn

Im Tiebreak „haben wir gut in der schwierigen Situation reagiert“, sagte Carli. Der Entscheidungssatz wurde zum Spiel der besseren Nerven, des Willens und der besseren Reserven. Nach dem 11:11 übernahm Potsdam die Führung und gab diese bis zum verwandelten Matchball nicht mehr her.

Marta Drpa, wertvollste SCP-Spielerin des Tages, fühlte sich „wie auf einer Achterbahn“, meinte sie nach Spielschluss. „Am Ende sind wir cool geblieben. Der Sieg ist enorm wichtig, um Vilsbiburg auf Distanz zu halten.“ Der SC Potsdam festigte mit dem Erfolg den vierten Tabellenplatz, mit vier Punkten Vorsprung auf die Raben, die jedoch ein Spiel weniger haben. „Es ist ein gutes Signal an die ganze Liga, dass wir die Verfolgergruppe hinter den Top 3 anführen“, sagte SCP-Coach Carli.