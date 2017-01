Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Volleyball: SC Potsdam erwartet Rote Raben. Fußball: Nulldrei mit zwei Tests. Leichtathletik: Landesmeister werden ermittelt.

VOLLEYBALL

SC Potsdam erwartet die Roten Raben

Frauen-Bundesligist SC Potsdam erwartet zum Heimspiel am kommenden Sonntag die Roten Raben Vilsbiburg in der MBS-Arena (Beginn: 16.30 Uhr). Trotz der 1:3-Niederlage vor Wochenfrist beim Spitzenreiter und deutschen Rekordmeister Schweriner SC attestierte SCP-Trainer Davide Carli seiner Mannschaft eine gute Leistung, auf deren Basis nun gegen den Tabellensiebten mit einem Sieg der vierte Platz gefestigt werden soll. Das Hinspiel in Vilsbiburg gewann der SC Potsdam 3:1. Die Niederbayern beenden in Potsdam eine zehntägige Spielpause und kommen mit der Referenz an die Havel, in ihrem letzten Spiel am 4. Januar gegen den größten Titelfavoriten Schwerin 3:1 gewonnen und zuvor 3:1 in Aachen gewonnen zu haben. pek

FUSSBALL

Nulldrei mit zwei Testspielen

Regionalligist SV Babelsberg 03 testet am morgigen Samstag um 13 Uhr gegen den Torgelower FC Greif. Der Gast überwintert auf Platz fünf der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern. Am kommenden Mittwoch erwartet der SVB den aktuellen Oberliga-Spitzenreiter VSG Altglienicke zum Testspiel um 19 Uhr. pek

LEICHTATHLETIK

Landesmeister werden ermittelt

Im Sportpark Luftschiffhafen werden am Wochenende die offenen Berlin-Brandenburgischen Meisterschaften der U16 und U20 ausgetragen. In der U18 werden die Landesmeister über 300 Meter und der 4x200-Meter-Staffel ermittelt. Bei den Erwachsenen und Senioren stehen die Staffeln über 4x200, 4x400 und 3x1000 Meter auf dem Programm. An beiden Tagen beginnen um jeweils 10 Uhr auch die Wettkämpfe in den Wurfdisziplinen – Samstag im Diskus- und Sonntag im Speerwurf. 338 Athleten sind gemeldet. pek/G.P.