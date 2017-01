Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

3 Bild vergößern Nicht mehr beim SVB: Timur Özgöz. Foto: Verein

Fußball: Özgöz verlässt SVB bereits wieder und zum 21. Mal Beelitzer Budenzauber. Leichtathletik: Normknacker im Stabhochsprung. Badminton: Podiumsplätze beim Neujahrsturnier. Ringen: Germania-Talente zweimal siegreich.

FUSSBALL

Özgöz verlässt SVB bereits wieder

Wie Regionalligist SV Babelsberg 03 mitteilte, wurde die Zusammenarbeit mit Timur Özgöz beendet. Der Offensivspieler möchte aus familiären Gründen zurück in die Türkei und hatte im persönlichen Gespräch mit dem Sportlichen Leiter des SVB, Almedin Civa, um eine Vertragsauflösung gebeten. Dem kam der Kiezverein nach. Özgöz war erst Mitte September 2016 zu den Nulldreiern gewechselt und wurde anschließend in sieben Regionalligapartien eingesetzt. Der 29-Jährige gab dabei eine Torvorlage – zum ersten Treffer beim 2:0-Heimsieg gegen Luckenwalde. tog

Zum 21. Mal Beelitzer Budenzauber

Am Samstag erlebt das Beelitzer Hallenmasters seine 21. Auflage. Der Gastgeber Blau-Weiß Beelitz, der das Turnier bereits fünfmal gewinnen konnte, hat erneut ein interessantes Teilnehmerfeld geladen. In der Vorrunde werden zunächst in zwei Gruppen die Halbfinalisten ermittelt. Mit dabei sind SV Babelsberg 03 II, SG Bornim, MSV Zossen, Ludwigsfelder FC II und Beelitz Team blau (Gruppe A) sowie SG Michendorf, Viktoria Jüterbog, Werderaner FC II, ESV Lok Potsdam, Beelitz Team rot (Gruppe B). Das Turnier wird um 13 Uhr eröffnet, Austragungsort ist die Sporthalle Clara-Zetkin-Straße. rw

LEICHTATHLETIK

Normknacker im Stabhochsprung

Beim ersten Hallenwettkampf des neuen Jahres in Leverkusen erfüllten drei Stabhochspringer vom Bundesstützpunkt Potsdam die Qualifikationsnorm für die deutsche Hallenmeisterschaft (18./19. Februar in Leipzig). Olympiateilnehmerin Annika Roloff überquerte als Siegerin 4,30 Meter, für die viertplatzierte Anjuli Knäsche gingen 4,20 Meter in das Protokoll der Frauenkonkurrenz. Zweiter wurde Marek Rösler (U20), der mit 4,80 Meter einen guten Saisoneinstieg in Leverkusen hinlegte. G.P.

BADMINTON

Podiumsplätze beim Neujahrsturnier

162 Teilnehmer aus 29 überwiegend Berliner und Brandenburger Vereinen starteten am Wochenende beim 33. Neujahrsturnier des BC Potsdam. In den sieben Wettkampfkategorien – allesamt im Doppel – sprangen fünf Podestplätze für Aktive des Gastgeberclubs heraus. Tomke Hartmann (Damendoppel B) wurde mit ihrer Partnerin aus einem anderen Verein Erste, Sebastian Nasick (Herrendoppel B) und Philipp Schwarze (Mixeddoppel B) landete mit ihren Spielgemeinschaften auf Platz zwei. Die reinen Potsdamer Duos Robert Samtleben/Axel Pigola (Herrendoppel A) und Torsten Wolff/Martin Huxol (Herrendoppel B) belegten jeweils den dritten Rang. PNN

RINGEN

Germania-Talente zweimal siegreich

Zwei Titel holte der RC Germania Potsdam am Wochenende bei der Offenen Berliner Meisterschaft. Alan Golmohammadi (63 Kilo/A-Jugend) und Leo Guthke (50 Kilo/B-Jugend) gewannen ihre Konkurrenz. Für Golmohammadi war es der erste Wettkampf in der höheren Altersklasse. Silbermedaillen gab es zudem für die Potsdamer C-Jugendlichen Aziz Golmohammadi (54 Kilo) und Paul-Ole Krüger (50 Kilo) sowie die Schülerinnen Jasmin Fleischer (28 Kilo) und Undine Holzschuh (32 Kilo). G.P.