Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Basketball: RSV-Sieg gegen Schlusslicht. Bobsport: Sechste Plätze beim Weltcup. Tischtennis: Keine Siege für TSV-Teams.

BASKETBALL

RSV-Sieg gegen Schlusslicht

Erfolgreicher Jahresauftakt: Der RSV Eintracht 1949 Teltow/Kleinmachnow/Stahnsdorf gewann am Sonntag in der 2. Bundesliga ProB Nord gegen den Tabellenletzten Citybasket Recklinghausen mit 77:66 (35:29). Durch ihren fünften Saisonsieg haben die zehntplatzierten RSV-Korbjäger den Rückstand zu den Playoffplätzen auf zwei Punkte verkürzt. tog

BOBSPORT

Sechste Plätze beim Weltcup

Mit jeweils sechstem Platz im Zweier- und Viererbob endete in Altenberg der dritte Saison-Weltcup für das Team des Piloten Nico Walther (Oberbärenburg) mit dem Potsdamer Anschieber Kevin Kuske. Der zur Walther-Crew gehörende Philip Wobeto vom SC Potsdam kam nicht zum Einsatz. G.P.

TISCHTENNIS

Keine Siege für TSV-Damen

Nicht gut lief es für die beiden Stahnsdorfer Teams in der Damen-Oberliga. Am Wochenende verloren sie sämtliche Heimpartien. Die erste Mannschaft unterlag dem Niendorfer TSV mit 1:8 und dem SV Friedrichsgrabe 6:8. Für den TSV II hieß es 4:8 im Duell mit Friedrichsgabe und 1:8 gegen Niendorf. Damit hat sich gleich zum Rückrundenstart die Situation für Stahnsdorf im Tabellenkeller weiter verschlechtert. Friedrichsgabe zog durch seine Siege am TSV I vorbei, der nun Vorletzter ist – vor dem TSV II. G.N.