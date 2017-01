Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Fußball: Test gegen Union Berlin abgesagt. Bobsport: Potsdamer Duo schiebt wieder an.

FUSSBALL

Test gegen Union Berlin abgesagt

Das für den morgigen Samstag geplante Testspiel des Regionalligisten SV Babelsberg 03 gegen das Zweitligateam von Union Berlin muss wegen der witterungsbedingten Unbespielbarkeit des Platzes im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion ausfallen. Das teilten beide Vereine am gestrigen Donnerstag mit. Eine Austragung auf dem anliegenden Kunstrasenplatz sei aus sicherheitsrelevanten Aspekten nicht möglich, hieß es vonseiten des SV Babelsberg. Den Test an einem anderen Termin stattfindenden zu lassen kommt für den 1. FC Union nicht infrage, denn bereits am Montag reist die Berliner Mannschaft ins Trainingslager nach Oliva Nova in Spanien. dpa

BOBSPORT

Potsdamer Duo schiebt wieder an

Durch den deutschen Bob- und Schlittenverband wurden für den nächsten Weltcup am Wochenende in Altenberg wieder zwei Potsdamer Anschieber nominiert, die zum Team von Pilot Nico Walther (BSC Sachsen Oberbärenburg) gehören. Routinier Kevin Kuske wird den Walther-Schlitten in der Zweier- und Viererkonkurrenz auf Touren bringen, Philip Wobeto steht im Viereraufgebot. G.P.