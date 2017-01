06.01.2017

von Gerhard Niendorf und Tobias Gutsche

Tischtennis in Stahnsdorf : Kampf gegen den Abstieg

Die im Oberliga-Tabellenkeller steckenden Damenteams des TSV Stahnsdorf starten in die Rückrunde der Saison. Für die beiden Aufsteiger müssen Punkte her, um den Verbleib in der Spielklasse zu sichern. Am Wochenende gibt es eine gute Chance auf Zählbares.

In der Tischtennis-Oberliga der Damen treten die beiden Teams des TSV Stahnsdorf zum Rückrundenstart an die Tische. Es stehen jeweils zwei Heimspiele auf dem Programm. Am morgigen Samstag empfängt der TSV I um 15 Uhr den Niendorfer TSV und zur gleichen Zeit ist TSV II Gastgeber für den SV Friedrichsgabe. Tags darauf messen sich die Stahnsdorfer Vertretungen um 11 Uhr in umgekehrter Konstellation mit Niendorf und Friedrichsgabe.

Für die TSV-Mannschaften, die zur aktuellen Saison wegen Abmeldungen anderer Vereine in die Oberliga aufgestiegen waren, steht die zweite Saisonhälfte klar im Zeichen des Kampfes um den Klassenerhalt. Der TSV II hat in den bisherigen neun Partien noch keinen Sieg eingefahren. Ein Unentschieden und acht Niederlagen stehen zu Buche, was den zehnten und damit letzten Tabellenrang zur Folge hat. Zwei Plätze darüber rangiert mit gutem Anschluss zum Nichtabstiegsbereich der TSV I, der drei Erfolge, ein Remis und fünf Pleiten in seiner Bilanz vorzuweisen hat. Die Position zwischen den Stahnsdorfer Mannschaften belegt momentan der SV Friedrichsgabe. Gegen den sollte somit am Wochenende zwingend gewonnen werden.