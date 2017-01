Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Fußball: Eingesprungen und Cup geholt sowie Seddiner Turniersieg in Ludwigsfelde.

FUSSBALL

Eingesprungen und Cup geholt

Die zweite Mannschaft des SV Babelsberg 03 veranstaltete am vergangenen Freitag zum vierten Mal den Allianz-Cup und überraschte mit dem Turniersieg - und zwar durch die Reserve des SVB II. Wegen der kurzfristigen Absage des Ludwigsfelder FC half jene Truppe aus und sicherte sich zunächst in der Gruppe A den Sieg vor dem Werderaner FC, Blau Weiß Beelitz und Fortuna Babelsberg. In der Gruppe B qualifizierten sich die Potsdamer Kickers und der Teltower FV fürs Halbfinale, das etatmäßige SVB-Team, das als Titelverteidiger angetreten war, und Turbine Potsdam schieden aus. In den Halbfinals setzten sich die SVB-Reservisten knapp mit 4:3 gegen den Teltower FV und die Potsdamer Kickers im Neunmeterschießen gegen den Werderaner FC durch. Im Endspiel musste nach einem 1:1 das Penaltyschießen her, das der Gastgeber mit 5:4 gewann. pek

Lok Seddin gewinnt Hallenturnier

Durch einen 1:0-Finalsieg gegen den Veranstalter Ludwigsfelder FC II hat Lok Seddin vergangene Woche den Charlotto-Cup gewonnen. In der Vorrunde schlug Lok die SG Schenkenhorst 4:1, Juventas Crew Alpha 5:0 und die SV Waßmannsdorf 5:1. Pokalverteidiger Juventas Crew Alpha aus Potsdam unterlag im Halbfinale dem Ludwigsfelder FC II 0:4 und im Spiel um Platz 3 dem SV Schönefeld 1:2. rw