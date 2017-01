02.01.2017

VfL Potsdam : Verträge für zwei Talente

Phil-Lukas Winter und Levi Schwark gehören zu den Nachwuchshoffnungen des VfL Potsdam. Sie hat der Handball-Drittligist nun bis 2019 an sich gebunden. Mit einem anderen Youngster wurde indes zum Jahreswechsel der Vertrag aufgelöst.

Der VfL Potsdam formt seine Mannschaft für die kommenden Spielzeiten. Mit Phil-Lukas Winter (21) und Levi Schwark (18) hat der Handball-Drittligist zwei seiner talentierten Nachwuchsspieler bis zum Jahr 2019 vertraglich gebunden. „Wir sind sehr zufrieden, dass wir immer wieder den Nachwuchs von Potsdams Sportschule in die erste Männermannschaft einbauen können. Dies zeigt, dass das System Verein-Sportschule Früchte trägt und wir mit unserer Philosophie perspektivisch auf dem richtigen Weg sind“, sagt Alexander Haase, sportlicher Leiter des VfL.

Der 1,95 Meter große Rückraum-Allrounder Phil-Lukas Winter spielt aktuell seine zweite Saison im Männerbereich. Winter, der ein freiwilliges soziales Jahr beim Potsdamer Partnerverein HSV Wildau absolviert, wurde bislang in allen Hinrundenspielen eingesetzt und erzielte 20 Tore. Abiturient Levi Schwark ist dagegen derzeit noch überwiegend mit Potsdams A-Jugend in der Jugend-Bundesliga aktiv. Dort erzielte der 1,89 Meter große Rückraumspieler in elf Spielen bislang 43 Treffer. In der 3. Liga lief Schwark in dieser Saison für den VfL sieben Mal auf und warf drei Tore.

Nächster Drittliga-Einsatz gegen Schlusslicht

Sich gemeinsam darauf geeinigt, getrennte Wege zu gehen und zum Jahreswechsel den Vertrag aufzulösen, haben sich indes der VfL Potsdam und Ridha Trabelsi. Nach dem Abschluss des Abiturs in diesem Jahr begann der Rechtsaußen in Berlin eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann, die seine volle Aufmerksamkeit verlangt. In den letzten Wochen deutete sich an, dass die Kombination aus Beruf und leistungssportlichen Zielen des VfL nicht mehr vereinbar waren.

Bereits am kommenden Sonntag sind die VfL-Adler wieder im Drittliga-Einsatz. Um 16 Uhr ist der Tabellenletzte SV Beckdorf zu Gast in der MBS-Arena.