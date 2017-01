Brandenburg läuft: MBS-Cup 2017 : Auftakt für den Elfteiler

Auch 2017 bildet der Caputher-See-Lauf wieder den Beginn des MBS-Cups. Das Event in Caputh steigt am 8. Januar, danach folgen zehn weitere Stationen bei der beliebten Brandenburger Laufserie.

Am kommenden Sonntag beginnt mit dem Caputher-See-Lauf die 20. Auflage des Sparkassen-Cups der Läuferinnen und Läufer. Insgesamt elf Läufe finden in den Landkreisen Potsdam-Mittelmark, Havelland, Teltow-Fläming, Dahme-Spreewald und Oberhavel sowie in den kreisfreien Städten Potsdam und Brandenburg statt.

Die Wertungen erfolgen bei den Frauen und Männern ab der Altersklasse 20 separat. Gewertet werden maximal sechs Läufe, es müssen jedoch mindestens drei Läufe absolviert worden sein, wobei nur Platzierungen unter den ersten 25 der jeweiligen Altersklasse Wertungsgrundlage sind. Der Sieger eines jeweiligen Laufes erhält 25 Punkte und der 25. einen Zähler. Die gleiche Berechnung erfolgt in den Altersklassen. Die Läuferin oder der Läufer mit der höchsten Punktzahl gewinnt. Bei Punktgleichheit entscheiden die Anzahl der besseren Platzierungen, danach der direkte Vergleich und das bessere Resultat beim abschließenden Burgenlauf Anfang Oktober in Bad Belzig.

Die elf Cup-Stationen 2017

1. 25. Caputher-See-Lauf

5 km - Termin: 8. Januar, 10 Uhr

www.caputher-sv.de

2. 15. Frühlingslauf Ludwigsfelde

6,9 km - Termin: 25. März, 14:30 Uhr

www.llv-ludwigwfelde.de

3. 43. Lauf um die Römerschanze

7,6 km - Termin: 8. April, 14:30 Uhr

www.tlv-rangsdorf.de

4. 50. Sachsenhausen-Gedenklauf

7,5 km - Termin: 1. Mai, 9:30 Uhr

www.team-oberhavel.de

5. XXVII. Töplitzer Insellauf

6,7 km - Termin: 6. Mai, 10 Uhr

www.insellauf-toeplitz.de

6. 39. Leegebrucher Straßenlauf

4,5 km - Termin: 20. Mai, 10:45 Uhr

www.g-f-l.net

7. 15. Bestenseer Seenlauf

7,5 km - Termin: 18. Juni, 10 Uhr

www.bestensee.de

8. Internationaler Sparkassenlauf „25. Preußische Meile“

7532,48 Meter - Termin: 30. Juni, 20 Uhr

www.potsdamer-laufclub.de

9. 11. Lilienthal-Lauf,

9896 Meter - Termin: 5. August, 9:15 Uhr

www.Lilienthal-Lauf.de

10. 34. Brandenburger Beetzseelauf

10 km - Termin: 30. September, 10:30 Uhr

www.vfl-brandenburg.de

11. 40. Burgenlauf

8,0 km - Termin 8. Oktober, 10 Uhr

www.burgenlauf.de

Neujahrspaarlauf in Stahnsdorf

15 Teams waren am gestrigen 1. Januar beim Neujahrspaarlauf des RSV Eintracht 1949 Teltow/Kleinmachnow/Stahnsdorf am Start. In den vergangenen drei Jahren wurde am Neujahrstag rund um den Stahnsdorfer Dorfplatz gelaufen, diesmal wurden die Runden auf der Bahn des Zille-Sportplatzes gedreht. 47 mal 400 Meter – 18,8 Kilometer – innerhalb einer Stunde schaffte das RSV-Duo Silvio Linde und Lennart Unser. In der Mixed-Wertung waren Eileen Nerger und Björn Schwarz (gotorun/Runners Point) mit 18 Kilometern die eifrigsten Rundendreher.

In der 30-Minuten-Wertung waren Michaela und Gerd Queiser (gotorun) mit 20 Runden das beste gemischte Duo duo. Eine Runde mehr schafften Kai Bork und Peter Könnicke, die sich spontan als Duo gefunden hatten und die Gesamtwertung für sich entschieden. PNN