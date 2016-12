Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Fußball: Nulldrei lädt zum Budenzauber und Juventas startet als Titelverteidiger.

FUSSBALL

Nulldrei lädt zum Budenzauber

Zum vierten Mal richtet der SV Babelsberg 03 seinen Allianz-Cup aus und hat sich dafür wieder hochkarätige Mannschaften aus der Region eingeladen. Bei dem Turnier, das am Freitag ab 15 Uhr in der Sporthalle Heinrich-Mann-Allee stattfindet, treten insgesamt acht Teams an. Neben dem gastgebenden Titelverteidiger SV Babelsberg 03 II sind der Werderaner FC und Ludwigsfelder FC, Fortuna Babelsberg, Teltower FV, die Potsdamer Kickers, Blau-Weiß Beelitz sowie der FV Turbine Potsdam 55 beim Budenzauber mit von der Partie. PNN

Juventas startet als Titelverteidiger

In der Stadtsporthalle Ludwigsfelde steigt bereits am heutigen Mittwoch der Charlotto-Cup (Beginn: 18 Uhr). Pokalverteidiger ist Juventas Crew Alpha aus Potsdam. Der Kreisoberligist um Spielertrainer Sebastian Hill trifft in der Vorrundenstaffel B auf den SV Waßmannsdorf, die SG Schenkenhorst und den ESV Lok Seddin. In Gruppe A spielen der gastgebende Ludwigsfelder FC II, SV Schönefeld und SV Siethen. rw