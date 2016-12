28.12.2016

Brandenburg läuft: Potsdamer Silvesterlauf : Auf der Zielgeraden des Laufjahres

von Tobias Gutsche

Die 20. Auflage des Potsdamer Silvesterlaufs bildet den sportlichen Ausklang für 2016. Das Event ist in der Läuferszene sehr beliebt - wegen seiner entspannten Atmosphäre, seinem hohen Spaßfaktor und einer guten nachweihnachtlichen Möglichkeit, die geboten wird.

Ein langes und vielfältiges Laufjahr – mit Brandenburger Höhepunkten wie dem rbb-Drittelmarathon und dem Schlösserlauf in Potsdam – geht auf die Zielgerade. Traditionell bildet der Silvesterlauf des Potsdamer Laufclubs den sportlichen Ausklang in Potsdam. Am Samstag findet er bereits zum 20. Mal statt.

Die Veranstaltung, die ihren Start- und Zielpunkt am Luftschiffhafen hat, ist in der Szene sehr beliebt. Wegen ihrer besonderen Atmosphäre. Das Startsignal gibt der Knall einer gezündeten Rakete, als Zwischenstation dient ein Sektstand, im Ziel wartet ein Pfannkuchen als Belohnung und gelaufen wird gerne in ausgefallenen Kostümen – das beste wird am Ende auch prämiert. „Der Spaß steht hier im Vordergrund“, erklärte die Werderanerin Bianka Jäger beim Silvesterlauf 2015, an dem rund 300 Aktive teilnahmen. „Es geht darum, die Freude am Laufen in lockerem Rahmen zum Ende des Jahres noch mal miteinander zu teilen.“

Knapp 200 Voranmeldungen für die zwei Distanzen

Dies kann auf zwei Distanzen gemacht werden. Um 10 Uhr beim Schnupperlauf über eineinhalb Kilometer und beim Hauptlauf, der eine halbe Stunde später gestartet wird und auf einer Länge von 7,3 Kilometern über befestigte Wald- und Promenadenwege führt. Die Chance, sich vorab für den Lauf anzumelden, haben laut PLC-Internetseite knapp 200 Sportbegeisterte genutzt. Vor Ort können dann noch Nachmeldungen vorgenommen werden. Neben dem viel beschworenen hohen Spaßfaktor lockt auch ein weiterer reizvoller Grund zur Silvesterlaufteilnahme. Jörg Kepper aus Potsdam nannte ihn 2015: „Es ist eine gute Gelegenheit, die Kalorien nach den opulenten Weihnachtstagen abzuarbeiten.“