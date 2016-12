23.12.2016

von Peter Könnicke Drucken

Hochschulsport der Universität Potsdam : Singende, springende Weihnachten

von Peter Könnicke

Bild vergößern Die singende, springende Weihnachtsparty im Trampolinkurs. Foto: Uni Potsdam

Der Potsdamer Hochschulsport initiierte in der Adventszeit eine sportlich-musikalische Aktion. Und die Studenten nahmen eifrig daran teil. Da das Ganze einen charitativen Zweck hatte, wartet nun auf ein Kinderheim eine besondere Freude.

Tolle Weihnachtsaktion der Studenten der Potsdamer Universität: Der Verein zur Förderung des Hochschulsports hatte zur Aktion „Wir singen, Kinder springen“ aufgerufen, um Geld für das Kinderheim Eva Laube zu sammeln. Jedes Video, das die Studenten in ihren Sportkursen gedreht haben und in dem sie ein schön oder auch schief gesungenes Weihnachtslied aufgenommen haben, honorierte der Verein mit zehn Euro für eine Spendenbox.

Und die Studenten sangen eifrig. Mehr als 60 Videos sind bei Initiator Felix Thoß eingegangen oder direkt auf der Facebookseite des Hochschulsports hochgeladen worden. Witzige sportliche Choreografien zu Weihnachtsliedern wie „Oh Tannenbaum“ oder „Jingle Bells“ haben sich die Studenten einfallen lassen und aufgezeichnet. „Im vergangenen Jahr hatten wir einen Weihnachtskalender, aber diesmal noch keine richtige Idee, bis wir auf das Weihnachtssingen gekommen sind“, erzählt Felix Thoß, Referent am Zentrum für Hochschulsport. Dass es in wöchentlich 400 verschiedenen Kursen für 100 Sportarten ausreichend Mitmach-Potenzial gibt, hatte Thoß durchaus geahnt. Aber von einer derart großen Resonanz sei er total überrascht. „Ich komme mit dem Hochladen der Videos gar nicht hinterher“, sagt der 29-Jährige, der als Fußballer auf den regionalen Plätzen durchaus bekannt ist und seit dieser Saison bei Fortuna Babelsberg in der Landesklasse spielt.

Knapp 700 Euro für einen "Jump-House"-Ausflug

Ob im Salsakurs, bei den Rettungsschwimmern, in Yoga-Pose oder im Unterarmstütz – mehr als 1200 Studenten haben mitgemacht. Besonders eindrucksvoll: die Jumping X-Mas-Party, bei der 140 Teilnehmer auf dem Trampolin aktiv dabei waren.

Gespendet werden die Einnahmen dem Kinderheim Eva Laube in der Potsdamer Stubenrauchstraße. Geschenkt wird den Kindern ein Ausflug ins "Jump House", einer 4000 Quadratmeter großen Trampolinhalle in Berlin-Reinickendorf. Der Eintritt dort mit zwölf Euro für eine Stunde „ist nicht billig“, weiß Felix Thoß. Daher freut er sich, dass knapp 700 Euro zusammengekommen sind.

Hier finden Sie alle Videos der Aktion.