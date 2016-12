SV Babelsberg 03: Die "Eisernen" kommen ins "Karli"

Einfach Fußball spielen

Torjäger Matthias Steinborn ist ein ehrlicher Arbeiter auf dem Fußballplatz. Im Interview spricht er darüber, wie der SV Babelsberg 03 Rückschläge in der Hinrunde meisterte, wohin der Blick in der Regionalliga geht und welche Rolle er in der Mannschaft hat. mehr...