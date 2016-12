Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Bild vergößern Foto: Gerhard Pohl

Leichtathletik: Zahlreiche Potsdamer Bundeskader und Jubiläum des Silvsterlaufes. Schwimmen: Hintze knackt weiteren Rekord.

LEICHTATHLETIK

Zahlreiche Potsdamer Bundeskader

Durch den Deutschen Leichtathletik-Verband wurden insgesamt 25 Sportler, die am Stützpunkt in Potsdam trainieren, als Bundeskader der Kategorien A, B, C beziehungsweise D/C für das Jahr 2017 berufen. Die Hälfte von ihnen sind Geher – darunter der Olympiafünfte Christopher Linke, der als einziger Potsdamer den A-Kader-Status erhält. Außerdem wurden sechs Werfer, fünf Stabhochspringer sowie zwei Dreispringer in den Bundeskader der neuen Saison aufgenommen. G.P.

Jubiläum des Silvesterlaufes

Der Potsdamer Laufclub bietet am 31. Dezember wieder die Möglichkeit, das Jahr sportlich ausklingen zu lassen – mit dem Silvesterlauf, der seine 20. Auflage erlebt. Start und Ziel wird das Stadion Luftschiffhafen sein. Angeboten werden der Schnupperlauf über 1,5 Kilometer sowie der 7,3-Kilometer-Hauptlauf. Traditionell steht bei diesem Event der Spaß im Vordergrund, was sich unter anderem daran zeigt, dass viele Teilnehmer in illustren Verkleidungen auf die Strecke gehen. Das beste Kostüm wird am Ende auch prämiert. Voranmeldungen sind noch bis zum 26. Dezember im Internet möglich: potsdamer-silvesterlauf.de. Vor Ort können am Silvestertag Nachmeldungen vorgenommen werden. tog

SCHWIMMEN

Hintze knackt weiteren Rekord

Olympiateilnehmer Johannes Hintze hat sein Wettkampfjahr 2016 mit einem Rekord beendet. Das Talent des Potsdamer SV stellte am vergangenen Wochenende beim traditionsreichen Christstollen-Schwimmfest in Dresden eine neue nationale Bestmarke für 17-Jährige über 200 Meter Lagen auf. Er benötigte für die Strecke 2:03,29 Minuten, seine persönliche Top-Zeit aus dem Jahr 2015 ist aber sogar noch rund 1,8 Sekunden schneller. Aktuell hält der Sportschüler jeweils 24 deutsche Altersklassenrekorde auf der Kurz- und Langbahn. tog