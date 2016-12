21.12.2016

von Günter Welke Drucken

Kanu Club Potsdam : Laufende Kanuten

von Günter Welke

Bild vergößern Start beim Abschluss. Mit dem traditionellen Lauf um den Templiner See beendeten Potsdams Kanuten das Jahr. Foto: G. Welke

In der Vorweihnachtszeit sind die Mitglieder und Förderer des KC Potsdam traditionell bei Laufveranstaltungen aktiv. Eine der diesjährigen Aktionen stand im Zeichen des Kampfes gegen Blutkrebs.

Traditionell betätigen sich die Kanuten des KC Potsdam in der Vorweihnachtszeit des Öfteren laufend statt paddelnd. Vergangene Woche standen gleich zwei Laufveranstaltungen auf dem Plan.

Den Anfang machte am vergangenen Mittwochabend der Lichterlauf des Vereins, der dieses Jahr als Benefizaktion stattfand. Mit Unterstützung von Dreifach-Olympiasieger Sebastian Brendel und dessen Förderer „Go! Express & Logistics“ wurden als Zeichen für den Kampf gegen Blutkrebs 30 Minuten lang Runden im Nebenstadion des Sportparks Luftschiffhafen gedreht. Weit über hundert Mitglieder und Freunde des KCP beteiligten sich engagiert. Vom vierjährigen, sportbegeisterten Knirps über die Rio-Olympiateilnehmer Sebastian Brendel, Franziska Weber und Stefan Kiraj bis zu den Sportlereltern war alles dabei, was dem Anliegen zur Knochenmarkspende nachhaltig Unterstützung gewährte. Zahlreiche Teilnehmer des Lichterlaufes folgten dann auch dem Appell, den Eignungstest als Stammzellenspender zu absolvieren.

Zum Abschluss 13,2 Kilometer um den See

Eine richtig harte körperliche Anstrengung vor den Festtagen hatten die Potsdamer Kanu-Rennsportler dann noch mal am vergangenen Samstag zu vollbringen. Da führte der KCP seinen alljährlichen Lauf um den Templiner See durch. Unter den 60 Startern, die den Rundkurs von 13,2 Kilometern in Angriff nahmen, befand sich auch ein Großteil der Potsdamer Spitzenathleten aus dem Leistungsklasse- und Juniorenbereich.

Sowohl bei den weiblichen als auch bei den männlichen Aktiven gingen die ersten Plätze allesamt an derzeitige Schüler der hiesigen Sportschule „Friedrich Ludwig Jahn“. So gewann die Zehntklässlerin Sarah Kusch in 1:01:17 Stunde bei den Damen mit über einer Minute Vorsprung vor den gemeinsamen zweitplatzierten Laura Reiner (11. Klasse) und Annika Loske (12. Klasse). Rund fünf Minuten später folgten Isabelle Zanin (9. Klasse) und Ophelia Preller (12. Klasse). Bedeutend enger gestaltete sich der Zieleinlauf bei den männlichen Athleten. Hier erreichte Gregor Rosenhahn (13. Klasse) nach 50:47 Minuten als Erster den Zielbereich vor dem Bootshaus im Luftschiffhafen. Leonard Busch (11. Klasse) folgte 15 Sekunden dahinter als Zweiter. Den dritten Platz belegte – mit abermals einer Viertelminute Rückstand – der Zehntklässler Tom-Lucas Hinz.