Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Gewichtheben: Erneut kein Erfolg für den ACP. Basketball: Niederlage nach schwachem Ende.

GEWICHTHEBEN

Erneut kein Erfolg für den ACP

Weiter ohne Punktgewinn in der 1. Bundesliga ist der AC Potsdam. Der Aufsteiger verlor am Samstag auch seinen vierten Saison-Wettkampf. Im Keller des Brauhausberg-Bades mussten sich die Potsdamer mit 477,0:646,0 Punkten dem AT Vogtland geschlagen geben und bleiben Tabellenletzter der B-Gruppe. Bester ACP-Heber war vorgestern Manuel Zandeck, der 97,0 Zähler erreichte. tog

BASKETBALL

Niederlage nach schwachem Ende

Der Rückstand des RSV Eintracht 1949 Teltow/Kleinmachnow/Stahnsdorf auf einen Playoff-Qualifikationsplatz ist angewachsen. Nunmehr vier Punkte trennen den Tabellenzehnten der 2. Bundesliga ProB Nord davon, nachdem er am Samstag mit 57:69 (38:37) beim VfL Astrostars Bochum unterlag. Dabei führte der Gast aus Brandenburg vor dem letzten Viertel noch mit zwei Punkten, verlor dann jedoch völlig den Faden. 6:20 hieß das Teilresultat aus RSV-Sicht im abschließenden Spielabschnitt. tog