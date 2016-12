Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Fußball: SVB-Spiel in Nordhausen abgesagt. Volleyball: Heimspiel gegen Schlusslicht. Handball: Jahresabschluss in der Fremde. Gewichtheben: Potsdam trifft auf Vogtland-Team. Ringen: Aufsteiger kommt zum Heimkampf. Rhythmische Sportgymnastik: Show am vierten Advent.

FUSSBALL

SVB-Spiel in Nordhausen abgesagt

Der SV Babelsberg 03 geht frühzeitig in die Winterpause. Weil der Platz in Nordhausen unbespielbar ist, wurde die für den heutigen Freitag angesetzte Regionalliga-Auswärtspartie gegen Wacker abgesagt. Am 5. Februar geht es dann für den SVB daheim gegen Budissa Bautzen mit dem Pflichtspielbetrieb weiter. pek

VOLLEYBALL

Heimspiel gegen Schlusslicht

In der Frauen-Bundesliga empfängt der SC Potsdam am morgigen Samstag den Tabellenletzten VC Olympia Berlin. Beginn in der MBS-Arena ist um 19 Uhr. Nach zuletzt zwei Auswärtssiegen in Vilsbiburg und Aachen rangiert der SCP derzeit auf Platz vier. pek

HANDBALL

Jahresabschluss in der Fremde

Ihr jeweils letztes Drittligaspiel im Jahr 2016 bestreiten der VfL Potsdam und HV Grün-Weiß Werder am Samstag auswärts. Der Tabellenvorletzte aus Werder tritt bei Spitzenreiter HSG Norderstedt/Henstedt-Ulzburg an (Beginn: 19 Uhr). Die HSG hatte Platz eins am vergangenen Spieltag dank des Potsdamer Sieges gegen den nunmehr zweitplatzierten TSV Altenholz erobert. Der VfL gastiert morgen beim SV Anhalt Bernburg (17 Uhr). Es ist ein Duell zweier Tabellennachbarn: Der Sechste empfängt den Fünften. tog

GEWICHTHEBEN

Potsdam trifft auf Vogtland-Team

Seinen vierten Saisonkampf in der 1. Bundesliga trägt der AC Potsdam am Samstag daheim gegen das AT Vogtland aus (Beginn: 16 Uhr/Keller des Brauhausberg-Bades). Potsdam ist aktuell mit 0:9 Punkten Tabellenletzter, der vogtländische Kontrahent (3:3) liegt zwei Plätze darüber auf Rang fünf der Erstliga-B-Staffel. tog

RINGEN

Aufsteiger kommt zum Heimkampf

Im letzten Saisonkampf empfängt Germania Potsdam am morgigen Samstag den KSC Motor Jena (Beginn: 19.30 Uhr/Sporthalle Weidenhof-Grundschule). Der Tabellenführer der Regionalliga Mitteldeutschland steht bereits als Aufsteiger fest. Potsdam kämpft als Drittplatzierter noch um einen Podiumsrang. G.P.

RHYTHMISCHE SPORTGYMNASTIK

Show am vierten Advent

Freunde der rhythmischen Sportgymnastik können sich am Sonntag auf einen langen Show-Nachmittag freuen. Alle Trainingsgruppen dieser Sportart des SC Potsdam präsentieren ein vorweihnachtliches Programm im Kirchsteigfeld. Beginn ist um 15 Uhr in der Grundschule 56, Lise-Meitner-Straße 4–6. Der Eintritt kostet zwei Euro. pek