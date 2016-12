Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Triathlon: Lindemann ist "Rising Star" 2016. Leichtathletik: Teilnehmerrekord beim Paarlauf. Schwimmen: Krankheitsgeschwächt bei der WM. Handball: VfL unterliegt Südkorea knapp.

TRIATHLON

Lindemann ist „Rising Star“ 2016

Eine besondere Ehre ist Laura Lindemann zuteilgeworden. Die Potsdamerin wurde im Saisonresümee der Internationalen Triathlon Union (ITU) zum „Biggest Women’s Rising Star“ des Jahres 2016 ernannt, also zum größten aufsteigenden Stern des Frauen-Triathlons. Lindemann hatte in der zurückliegenden Saison starke Leistungen in der Weltmeisterschaftsserie gezeigt, ging als 20-Jährige bei den Olympischen Spielen in Rio an den Start, wo sie Platz 28 belegte, und schloss ihr Wettkampfjahr mit dem Gewinn des U23-WM-Titels ab. tog

LEICHTATHLETIK

Teilnehmerrekord beim Paarlauf

So viele Teilnehmer wie noch nie gingen am vergangenen Donnerstag beim Lichterpaarlauf des Potsdamer Laufclubs an den Start. 93 Laufpaare drehten über die 30 Minuten und 57 Duos über 60 Minuten ihre Runden im Stadion Luftschiffhafen. Mit 10,4 Kilometern (26 Runden) schafften das PLC-Duo Tom Thurley/Netserab Kesete während der halben Stunde und mit 20,35 Kilometern Stefan Hendtke/Kenneth Schilke (SC Potsdam) über die volle Stunde die größte Distanz. pek

SCHWIMMEN

Krankheitsgeschwächt bei der WM

Die erst 14-jährige Isabel Gose konnte bei der Kurzbahn-Weltmeisterschaft im kanadischen Windsor nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte an den Start gehen. Krankheitsgeschwächt blieb sie auf 100 Meter Freistil (Platz 44) und 200 Meter Freistil (Platz 41) unter ihren Möglichkeiten. Ihren Start über 400 Meter Freistil – darin war sie zwei Wochen zuvor deutsche Kurzbahnmeisterin geworden – sagte die Athletin des Potsdamer SV ebenso ab wie ihren geplanten Einsatz in der 4x200-Meter-Freistilstaffel. Das deutsche Quartett schwamm letztlich nationalen Rekord und belegte den siebten Rang. tog

HANDBALL

VfL unterliegt Südkorea knapp

In einem Freundschaftsspiel unterlag Drittligist VfL Potsdam der Nationalmannschaft aus Südkorea am Montagabend in der MBS-Arena mit 25:26. Das südkoreanische Team war einige Tage für ein Trainingslager in der brandenburgischen Landeshauptstadt zu Gast. pek