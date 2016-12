RSV Eintracht 1949 Teltow/Kleinmachnow/Stahnsdorf : Zur Revanche auf Schalke

Am vergangenen Samstag verloren die Zweitliga-Basketballer des RSV Eintracht 1949 Teltow/Kleinmachnow/Stahnsdorf zum Abschluss der Hinrunde daheim gegen den FC Schalke 04. Eine Woche später steigt nun bereits das Rückspiel.

Im ersten Spiel der nahtlos ohne Pause beginnenden Rückrunde der 2. Bundesliga ProB Nord bietet sich für die Basketballer des RSV Eintracht 1949 Teltow/Kleinmachnow/Stahnsdorf eine direkte Chance zur Revanche. Wie in der Vorwoche heißt am morgigen Samstag (Beginn: 19.30 Uhr) der Gegner FC Schalke 04. Mit 75:82 verlor der RSV das Hinrundenspiel gegen die Königsblauen am vergangenen Samstag.

Dass der RSV auch auswärts punkten kann, hatte er vor zwei Wochen beim eindrucksvollen 108:90 in Rostock bewiesen. Aber auch zuvor waren die Brandenburger auf fremdem Terrain stets dicht dran an einem Sieg. Dennoch reichte es bislang nur für einen Auswärtserfolg. Der RSV startet mit einem Sieg Rückstand auf einen Playoff-Platz in die Rückrunde. mb