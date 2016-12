09.12.2016

SV Babelsberg 03 : SVB will drittes Adventslicht

In der Fußball-Regionalliga Nordost hat der SV Babelsberg 03 einen Aufwärtstrend zu verzeichnen. Zwei Heimsiege ohne Gegentor gelangen schon in der Vorweihnachtszeit. Nun soll es beim VfB in Auerbach funken.

Bislang hat der der SV Babelsberg 03 in der Adventszeit für helle Freude gesorgt. Zwei Siege verbuchte der Fußball-Regionalligist und hat – auch weil die Konkurrenz mitspielt – mit 25 Punkten auf Platz sieben durchaus Anschluss ans obere Tabellenfeld gefunden. Nun will sich das Team von Trainer Cem Efe in den beiden noch ausstehenden Spielen vor der Winterpause mit weiteren Punkten selbst bescheren. Zunächst am kommenden Sonntag (Beginn: 13.30 Uhr) beim VfB Auerbach: „Wir wollen jetzt zum Abschluss noch zwei Siege holen“, kündigt Keeper Marvin Gladrow an.

Im Vogtland trifft Nulldrei auf einen Gegner, der im bisherigen Saisonverlauf ein ähnliches Problem hat wie die Nulldreier: fehlende Konstanz. Mit aktuell 17 Punkten nah an den Abstiegsrängen sind die Sorgen in Auerbach indes wesentlich größer. „Die Truppe festigt sich“, befand VfB-Coach Michael Hiemisch zwar vor Wochenfrist – danach gab es mit der 1:3-Niederlage beim Tabellennachbarn ZFC Meuselwitz allerdings einen Rückschlag.

Stabile Defensive als Grundlage für SVB-Steigerung

Auf geballte Heimstärke trifft der SVB im VfB-Stadion am Ziegeleiweg nicht unbedingt: Drei ihrer acht Heimspiele gewannen die Vogtländer bislang, zweimal spielten sie Remis. Angst und Schrecken haben die Babelsberger auf fremden Plätzen bislang aber auch nicht verbreitet – nach sieben Spielen fuhren sie zweimal als Sieger nach Hause. Dass in den vergangenen zwei Partien kein Gegentor kassiert wurde, war laut Spielmacher Bilal Cubukcu Grundlage für die sechs Punkte und Indiz für eine Leistungssteigerung. Deren Fortsetzung würde dem SVB ein drittes Adventsleuchten bescheren, ehe es zum Rückrundenauftakt am kommenden Freitag (19 Uhr) nach Nordhausen geht.