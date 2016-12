09.12.2016

von Tobias Gutsche Drucken

SC Potsdam : Erst die Roten Raben, nun die Schwarzen Ladies

von Tobias Gutsche

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam sind in der Bundesliga weiter auf Erfolgskurs. Am Mittwoch gewannen sie souverän in Vilsbiburg. Der ausgedehnte Auswärtstrip führt den SCP-Tross von Niederbayern über Köln nach Aachen.

Auf dem ersten Abschnitt ihrer rund 1800 Kilometer langen Auswärtsreise haben die Volleyballerinnen des SC Potsdam einen Sieg eingefahren. Sie gewannen am Mittwochabend das Bundesligaspiel bei den Roten Raben Vilsbiburg mit 3:1 (25:21, 21:25, 25:20, 25:13) und festigten damit im Duell mit dem direkten Verfolger Tabellenplatz vier. Am Tag nach der Partie reiste der SCP-Tross von Niederbayern weiter ins Rheinland. Genauer nach Köln, wo die Vorbereitung auf das am Samstag um 19 Uhr beginnende nächste Match gegen die Ladies in Black Aachen erfolgt.

Bei ihrem sechsten Sieg im achten Bundesliga-Saisonspiel zeigten die Potsdamerinnen vorgestern eine starke Leistung. Sehr souverän und dominant traten sie in Vilsbiburg auf. Vor allem drei SCP-Frauen brachten die Gastgeberinnen zur Verzweiflung: Roslandy Acosta, Ljubica Kecman und Lisa Gründing, die 21, 18 beziehungsweise 17 Punkte erzielten.

Gegen ihren Ex-Club trumpfte Roslandy Acosta auf

Außenangreiferin Acosta wurde auch zur wertvollsten Spielerin der Partie gekürt. Vorige Spielzeit hatte die Venezolanerin in elf Partien – ligaweiter Top-Wert – diese Ernennung zur besten Akteurin ihrer Mannschaft erhalten. Damals stand sie aber noch für Vilsbiburg am Netz – nun wurde ihr erstmalig als Potsdamerin diese Ehre bei einem Ligaspiel zuteil. Zuvor hatte Neuzugang Roslandy Acosta den MVP-Status aber auch bereits einmal im deutschen Pokal zugesprochen bekommen – Ende Oktober, als der SC Potsdam sein Viertelfinale mit 3:1 in Aachen gewann.

Morgen kommt es dort also zum Meisterschaftsduell der beiden Vereine. Nach dem Triumph bei den Roten Raben aus Vilsbiburg ist auf dem zweiten Abschnitt des ausgedehnten Trips durch Deutschland ein Sieg bei den Schwarzen Damen aus Aachen das erklärte Ziel.