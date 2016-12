Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Volleyball: SCP gastiert bei den Roten Raben. Fechten: Fischer gewinnt den Lauermann-Cup. Leichtathletik: 2017 wieder Kugelstoßmeeting.

VOLLEYBALL

SCP gastiert bei den Roten Raben

Eine schwierige Aufgabe haben die Bundesliga-Frauen des SC Potsdam mit der Auswärtspartie in Vilsbiburg vor sich. Am heutigen Mittwoch (Beginn: 19 Uhr) trifft die Mannschaft von Davide Carli im achten Saisonspiel als derzeit Vierter auf den Tabellensechsten. Die Roten Raben haben bei einem Spiel weniger zwei Punkte Rückstand auf den SCP. pek

FECHTEN

Fischer gewinnt den Lauermann-Cup

Wichtige Punkte für die Qualifikation zur deutschen B-Jugend-Meisterschaft sammelten die Nachwuchs-Florettfechter der Region am vergangenen Wochenende beim internationalen Lauermann-Cup in Kolkwitz. In der Wertung des Jahrgangs 2004 kam dabei Friedemann Fischer vom OSC Potsdam sogar zum Turniersieg. Fischer besiegte im großen Finale den Hallenser Philipp Ahlvers mit 10:2. Sein Teamgefährte Linus Drese wurde Sechster. Zwei Finalplätze gab es bei den Mädchen. Im Jahrgang 2003 wurde Charlotte Lampert (OSC) Fünfte und im Jahrgang 2004 Karoline Krauter (Blau-Weiß Kleinmachnow) Siebte. PNN

LEICHTATHLETIK

2017 wieder Kugelstoßmeeting

Nach der Premiere im vergangenen Jahr und einem Jahr Pause wird es am 8. Februar 2017 die zweite Auflage des internationalen Kugelstoßmeetings in der Potsdamer MBS-Arena geben (Beginn: 19.30 Uhr) . Unter dem Titel „K.o. durch die Kugel“ wird für den Wettbewerb unter anderem Welt- und Europameister David Storl erwartet. Tickets zum Preis von acht Euro gibt es bereits an allen Vorverkaufsstellen und online unter: reservix.de. pek