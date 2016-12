Potsdamer Stadtsportball 2017 : Mit Potsdams Sportlern feiern

Am 14. Januar findet wieder der Potsdamer Stadtsportball in der MBS-Arena statt. Zu Beginn der Veranstaltung wird es vor der Halle eine besondere Ehrung der Rio-Helden geben. Am nächsten Samstag steigt indes Brandenburgs Sportgala.

Der Potsdamer Stadtsportbund lädt zu seinem 19. Stadtsportball. Dieser findet am 14. Januar in der MBS-Arena statt. Beginn der feierlichen Veranstaltung ist um 18 Uhr – aber vor der großen Mehrzweckhalle im Luftschiffhafen. Denn ein Jahr nach der Eröffnung des „Walk of Fame“, auf dem die Potsdamer Medaillengewinner bei den Olympischen und Paralympischen Spielen geehrt werden, gilt es nun, die Stele für Rio de Janeiro 2016 einzuweihen. Immerhin neun neue und auch bekannte Namen werden auf der Ehrentafel zu finden sein. Zahlreiche Rio-Helden haben ihr Kommen für die offizielle Enthüllung angekündigt.

Anschließend geht es in der MBS-Arena mit einem bunten Programm, der Ehrung der Nachwuchssportler des Jahres und Tanz zu einer Liveband weiter. Für den Stadtsportball können Tickets erworben werden. Im Kartenpreis von 55 Euro sind unter anderem das Buffet und Getränke (außer Spirituosen) enthalten. Karten können beim Stadtsportbund Potsdam per Mail bestellt werden: stadtsportbund@potsdam.de. Oder auch per Telefon: 0331/979 101 11.

Bereits am kommenden Samstag findet in der Potsdamer Metropolishalle die Brandenburger Sportlergala statt, bei der als Höhepunkt Brandenburgs Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Olympiajahres 2016 geehrt werden. PNN