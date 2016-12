Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Bobsport: Zum Weltcup-Auftakt Zehnte. Wasserball: Hannoveraner Teams zu stark. Basketball: Heimniederlage gegen Schalke. Ringen: Zu-Null-Sieg des RC Germania. Fußball: Rauch-Viererpack bei Testspielsieg. Tischtennis: Dritten Saisonsieg eingefahren.

BOBSPORT

Zum Weltcup-Auftakt Zehnte

Mit einem zehnten Platz mussten sich die Potsdamer Anschieber Kevin Kuske und Philipp Wobeto beim Weltcup-Auftakt im kanadischen Whistler abfinden. Beim Viererbob-Wettbewerb absolvierten sie im Schlitten von Pilot Nico Walter (Oberbärenburg) die zwei Läufen 0,74 Sekunden langsamer als das russische Siegerteam um Alexander Kasjanow. G.P.

WASSERBALL

Hannoveraner Teams zu stark

Mit jeweils 8:16 unterlagen am Samstag die Bundesligateams des OSC Potsdam im heimischen Brauhausberg-Bad der Hannoveraner Konkurrenz. Zunächst verloren die Männer gegen Champions-League-Teilnehmer Waspo, später musste sich auch die U17 den White Sharks ebenso deutlich geschlagen geben. Damit gehen die Herren ohne Punktgewinn (vier Spiele, vier Niederlagen) in den Jahreswechsel, während der Nachwuchs noch nächste Woche die Chance auf Zählbares beim Doppelspieltag in Berlin hat. A.L.

BASKETBALL

Heimniederlage gegen Schalke

Im Kampf um einen Playoff-Platz musste der RSV Eintracht 1949 Teltow/Kleinmachnow/Stahnsdorf einen Rückschlag hinnehmen. Die RSV-Korbjäger verloren am Samstagabend daheim mit 75:82 (37:42) gegen den FC Schalke 04. In der Tabelle belegt das Brandenburger Team nun zum Hinrundenabschluss bei einer Bilanz von drei Siegen und acht Niederlagen einen Playdown-Rang. Der Rückstand auf den Playoff-Bereich beträgt aber unverändert zwei Punkte. tog

RINGEN

Zu-Null-Sieg des RC Germania

Den höchsten Saisonerfolg erkämpfte der Regionalligist RC Germania Potsdam am Samstag im Heimkampf gegen den RV Thalheim II. Die Potsdamer gewannen 40:0 und verließen dabei in acht der zehn Einzelkämpfe die Matte vorzeitig als Sieger. Germania hat nun 20:12 Punkte auf dem Konto und belegt damit den vierten Tabellenplatz – einen Zähler hinter dem drittplatzierten RVE Lugau. G.P.

FUSSBALL

Rauch-Viererpack bei Testspielsieg

Eine Woche bevor es in den Bundesliga-Hinrundenschlussspurt geht, haben die Frauen von Turbine Potsdam einen erfolgreichen Test bestritten. Am gestrigen Sonntag gewannen die Turbinen 7:0 (4:0) beim Zweitligisten Blau-Weiß Hohen Neuendorf. Die Tore für die in Top-Besetzung angetretenen Potsdamerinnen erzielten Felicitas Rauch (vier Treffer), Svenja Huth (zwei) und Gina Chmielinski. Das letzte Pflichtspiel von Turbine liegt bereits vier Wochen zurück. Die Pause kam wegen der U20-Weltmeisterschaft zustande sowie durch die Tatsache, dass die Mannschaft aus Potsdam für das am zurückliegenden Wochenende ausgetragene DFB-Pokal-Achtelfinale nicht qualifiziert war. tog

TISCHTENNIS

Dritten Saisonsieg eingefahren

In der Damen-Oberliga haben die beiden Mannschaften des TSV Stahnsdorf die erste Halbserie abgeschlossen. Das junge Team des TSV I gewann 8:6 gegen Neukölln – der dritte Saisonsieg – und verlor 3:8 gegen Tabellenführer Prenzlau. Es steht Rang acht von zehn zu Buche. Die TSV-Zweitvertretung unterlag Prenzlau 1:8 sowie dem SC Eintracht Berlin 3:8 – dadurch bleibt sie Schlusslicht. G.N.