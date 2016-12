02.12.2016

von Gerhard Pohl

Potsdamer Bobsport : Anschub in die neue Weltcupsaison

Pm kanadischen Whistler beginnt der diesjährige große Wettkampfzirkus des Bobsports. Durch den Eiskanal werden auch zwei Potsdamer rasen. Ein weibliches Potsdam-Duo muss jedoch passen und wird wie alle Deutschen auch auf der zweiten Station fehlen.

Den Saisonauftakt in die Weltcupsaison 2016/17 vollziehen die Bobsportler an diesem Wochenende auf der Olympiabahn im kanadischen Whistler. Hierfür wurden vom deutschen Bob- und Schlittenverband auch die Potsdamer Anschieber Kevin Kuske und Philipp Wobeto im Vierer von Pilot Nico Walter (Oberbärenburg) nominiert. Potsdams Damen-Zweier mit Stephanie Schneider und Lisa Buckwitz sollte eigentlich auch zum Einsatz kommen. Die beiden stürzten jedoch im Training. Pilotin Schneider zog sich dabei eine Schulterverletzung zu, weshalb das Duo nun passen muss.

Beim zweiten Weltcup im US-amerikanischen Lake Placid (16. bis 18. Dezember) werden derweil gar keine deutschen Bobsportler an den Start gehen. „Zwei Wochen in Übersee, ohne Athletiktraining und mit wenigen Abfahrten auf der Bahn, bringen uns nicht weiter. Wir werden die Zeit zu Hause in Winterberg und Königssee nutzen und unser Material testen“, begründete der neue Bundestrainer René Spies seine perspektivisch auf Olympia 2018 ausgerichtete Entscheidung.