Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Volleyball: Klarer Favorit im Duell mit Aufsteiger. Wasserball: Heimstart gegen Spandau-Bezwinger. Ringen: Erzgebirgler zu Gast bei Germania. Tischtennis: Schwere Partien zum Hinrundenende. Inline-Skaterhockey: Platz sieben bei Polarstern-Premiere.

VOLLEYBALL

Klarer Favorit im Duell mit Aufsteiger

Gegen einen Aufsteiger bestreiten die Frauen des SC Potsdam am morgigen Samstag ihr siebentes Bundesligasaisonspiel. In der heimischen MBS-Arena treffen die Potsdamerinnen auf Schwarz-Weiß Erfurt (Beginn: 19 Uhr). Das Team aus Thüringen, das Tabellenvorletzter ist, hat bislang nur vier Punkte auf dem Konto – sie wurden gleich an den ersten beiden Spieltagen durch einen 3:1-Auswärtssieg gegen Aachen und bei der 2:3-Heimniederlage gegen den VCO Berlin eingefahren. Der fünftplatzierte SCP (elf Zähler) ist klarer Favorit. tog

WASSERBALL

Heimstart gegen Spandau-Bezwinger

Mitte Oktober waren die Männer des OSC Potsdam bereits in ihre neue Saison gestartet, das erste Heimmatch absolvieren sie aber erst am morgigen Samstag. Und das ist gleich eine riesige Herausforderung. Die Potsdamer, die vorige Woche im Achtelfinale des deutschen Pokals ihren ersten Pflichtspielsieg des aktuellen Wettkampfjahres gelandet hatten, empfangen Waspo Hannover zum Bundesligaduell (Beginn: 18 Uhr/Brauhausberg-Bad). Der niedersächsische Champions-League-Teilnehmer zählt zu den Titelanwärtern, ist derzeit Tabellenführer der A-Gruppe – unter anderem dank eines Auswärtssieges beim deutschen Serienmeister Wasserfreunde Spandau. tog

RINGEN

Erzgebirgler zu Gast bei Germania

In der Regionalliga trifft der Tabellenvierte Germania Potsdam am morgigen Samstag daheim auf den RV Thalheim II (Beginn: 19.30 Uhr/Weidenhof-Sporthalle). Den Hinkampf gegen das derzeit achtplatzierte Team aus dem Erzgebirge gewann Germania 23:10. Nun soll erneut ein Sieg her, um weiter auf Tuchfühlung zu den Podesträngen zu bleiben. G.P.

TISCHTENNIS

Schwere Partien zum Hinrundenende

Die beiden aufgestiegenen Mannschaften des TSV Stahnsdorf beenden am Sonntag ihre Halbserie in der Damen-Oberliga. Beide sind jeweils durch zwei Heimansetzungen gefordert. Der Tabellenletzte TSV II tritt um 11 Uhr gegen Spitzenreiter ESV Prenzlau an und um 15 Uhr gegen Eintracht Berlin (Platz sechs). Parallel dazu misst sich der TSV I, der aktuell Achter ist, mit dem TTC Neukölln (Platz fünf) und dann ebenfalls mit Prenzlau. G.N.

INLINE-SKATERHOCKEY

Platz sieben bei Polarstern-Premiere

Auf Platz sieben schloss Polarstern Potsdam am vergangenen Wochenende den Wettbewerb um die deutsche U13-Meisterschaft in Bochum ab. Zum ersten Mal überhaupt war eine Mannschaft des Potsdamer Vereins bei nationalen Titelkämpfen vertreten. Mit dem Abschneiden zeigten sich die Polarstern-Verantwortlichen zufrieden, schließlich hatte es ihr Team in der Vor- und Zwischenrunde mit den Besten ihrer Altersklasse zu tun. Potsdam traf unter anderem auf die drei Clubs, die am Ende auf dem Podium standen. Platz eins sicherten sich die Crash Eagles aus Kaarst. PNN