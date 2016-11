30.11.2016

Fanprojekt des SV Babelsberg 03 : Mehr als nur Fußball

Vor 15 Jahren begann die Arbeit beim Fanprojekt des Fußballvereins SV Babelsberg 03. Die Aktivitäten sind facettenreich und richten sich vor allem in die jüngeren SVB-Anhänger im Alter zwischen 14 und 27 Jahren.

Das Fanprojekt des SV Babelsberg 03 feiert am morgigen Donnerstag sein 15-jähriges Bestehen. Angesiedelt ist es seit seiner Gründung im Fanladen in der Karl-Gruhl-Straße 62. Dachverband des Projekts ist die Stiftung Sozialpädagogisches Institut Berlin „Walter May“, angestellt sind mehrere Fanbetreuer. Organisiert ist das Fanprojekt als Jugendhilfe-Einrichtung und richtet sich demzufolge vor allem an die jugendlichen Fans im Alter von 14 bis 27 Jahren. Unter der Woche gibt es im Fanladen verschiedene offene Angebote – vom Kochen über Filmabende bis hin zu politischen Infoveranstaltungen. Bei Heimspielen des SV Babelsberg 03 dient der Fanladen als Anlaufpunkt für die Nulldrei-Fans.

Beginn der Jubiläumsfeier am morgigen Donnerstag ist um 13 Uhr im VIP-Raum des Karl-Liebknecht-Stadions. Dabei soll nach Angaben des Fanprojekts ein Blick auf die Entwicklungen der vergangenen 15 Jahre geworfen werden. Grußworte halten unter anderem Potsdams Sozialdezernent Mike Schubert (SPD), der SVB-Vorsitzende Archibald Horlitz und ein Vertreter vom Deutschen Fußball-Bund.