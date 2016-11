Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Wasserball: Ohne Erfolg beim Saisonstart. Leichtathletik: In Weihnachtsstimmung laufen.

WASSERBALL

Ohne Erfolg beim Saisonstart

Mit zwei Auswärtsniederlagen ist der Nachwuchs des OSC Potsdam in die neue Saison der U17-Bundesliga gestartet. Die Potsdamer verloren zunächst am Samstag mit 12:13 (6:3, 3:4, 2:3, 1:3) gegen den SSV Esslingen und tags darauf mit 10:20 (3:6, 2:5, 4:5, 1:4) gegen den ASC Duisburg. Das Team aus Duisburg gilt als ein heißer Kandidat auf den Titelgewinn in der aktuellen Saison. Zudem sind die White Sharks Hannover, die in den vergangenen drei Spielzeiten Champion waren, Goldfavorit. Das zweitbeste Abschneiden in dem 2012 eingeführten und wichtigsten deutschen Jugendwasserballwettbewerb kann der OSC vorweisen – zweimal Silber, einmal Bronze und zuletzt ein fünfter Platz. Für diese Saison hat sich der Potsdamer Verein nun die Qualifikation für das Meisterschaftshalbfinale als Ziel gesetzt. tog

LEICHTATHLETIK

In Weihnachtsstimmung laufen

Auf sportliche Weise kann sich am Abend des 8. Dezember in Weihnachtsstimmung gebracht werden. Dann richtet der Potsdamer Laufclub wieder seinen traditionellen Lichterpaarlauf bei Weihnachtsmusik und Fackelschein im Stadion Luftschiffhafen aus. Die Läuferpaare können ab 19 Uhr beim Wettbewerb über 30 oder 60 Minuten antreten. Immer im Wechsel wird eine Stadionrunde absolviert – und im Ziel gibt es einen Schokoladenweihnachtsmann. Weitere Informationen – zum Beispiel zur Anmeldung – sind im Internet zu finden: potsdamer-laufclub.de. PNN