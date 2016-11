28.11.2016

VfL Potsdam : Schützenfest in Friesland

In der 3. Handball-Liga Nord fuhr der VfL Potsdam seinen höchsten Saisonsieg ein. Beim 41:29 auswärts gegen die SG VTB Altjührden lief die Offensivabteilung der Adler hochtourig – ein Youngster drehte ganz besonders auf.

Vor dem Auswärtsspiel gegen die SG VTB Altjührden hatte Alexander Haase noch betont, dass der VfL Potsdam bislang in dieser Saison für Spektakel stünde. Dies untermauerte der Potsdamer Drittligist am vergangenen Samstag. Zwar nicht wieder mit einem nervenaufreibenden Handballkrimi, worauf der Sportliche Leiter Haase anspielte, sondern mit einem Schützenfest. 41:29 (19:16) gewann der VfL in Friesland. Sein höchster Saisonsieg.

„Das war eine sehr souveräne Vorstellung von uns“, befand Potsdams Kapitän Robert Weiß. Allerdings sei beim Tabellenvierten der Nordstaffel gegen den Viertletzten zunächst nicht alles rund gelaufen. „In der ersten Halbzeit war unsere Abwehr nicht so dolle. Da haben wir uns vom Wildwest-Handball des Gegners anstecken lassen und etwas die Ordnung vermissen lassen“, zeigte sich der Defensivchef kritisch. „Nach der Pause sah das dann aber schon deutlich besser aus. Was jedoch wirklich durchweg gut funktionierte, war unsere Offensive. Wir haben die Angriffe sehr diszipliniert und präzise zu Ende gespielt.“

VfL-Rechtsaußen Nils Gugisch traf zweistellig

Allen voran machte dies Nils Gugisch. Der 19-jährige Rechtsaußen, der im Sommer von der A-Jugend der Füchse Berlin nach Potsdam gewechselt war, glänzte als Torjäger. Zehn Treffer steuerte er zum Kantersieg bei. Dass der Erfolg letztlich so deutlich ausfiel, hing auch in gewisser Hinsicht mit der personellen Situation des Kontrahenten zusammen, wie Robert Weiß einordnete. Altjührden hatte lediglich neun Feldspieler zur Verfügung. „Das hat sich mit zunehmender Zeit natürlich bemerkbar gemacht“, urteilte Weiß. „Ihre Kräfte haben immer weiter nachgelassen.“ Die Adler flogen hingegen bis zum Schluss mit gutem Tempo über die Platte. Und sorgten so für ein Ü40-Torspektakel.

VfL: Schulz, Twarz – Weiß, Einenkel (1), Schwarz (4), Dierberg (6), Piske (6), Spengler (7), Deutsch (4), Hempel (1), Gugisch (10), Winter (1), Schwark (1)