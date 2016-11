Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Handball: Werder zum Derby nach Oranienburg. Wasserball: OSC-Männer im Pokal gefordert.

HANDBALLSein zweites Brandenburgderby der Saison bestreitet der HV Grün-Weiß Werder. Der Aufsteiger in die 3. Liga Nord, der zuletzt durch sein drittes Remis vom letzten auf den 14. und damit drittletzten Tabellenplatz geklettert ist, tritt am Samstag beim achtplatzierten Oranienburger HC an (Beginn: 18.30 Uhr). Zu Saisonbeginn hatte Werder das Derby gegen den VfL Potsdam mit 24:32 verloren. WASSERBALLDie mit drei Niederlagen aus drei Partien in die neue Bundesligasaison gestarteten Männer des OSC Potsdam haben am morgigen Samstag die Chance, in einem anderen Wettbewerb ihr erstes Erfolgserlebnis herbeizuführen. Die Potsdamer treten ab 17 Uhr zum Achtelfinale des deutschen Pokals bei der SV Krefeld 72 an. Der OSC ist derzeit Tabellenletzter der Bundesliga-A-Gruppe, Krefeld rangiert als Fünfter im Mittelfeld der Staffel B.