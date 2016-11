25.11.2016

von Mathhias Schütt

SV Babelsberg 03 : Gegen einen gern gesehenen Gast

Heimspiel für den SV Babelsberg 03: Die Regionalliga-Fußballer empfangen den ZFC Meuselwitz und möchten drei Punkte holen. In der Vergangenheit ist das dem SVB bei seinen zuhause ausgetragenen Duellen mit den Thüringern meistens gelungen.

Zuletzt lief es nicht wirklich erfolgreich für den Fußball-Regionalligisten SV Babelsberg 03. Erst das Landespokalaus gegen Luckenwalde, dann folgten die durchwachsenen „Berliner Wochen“ mit Ligaspielen gegen den BAK (0:2), Viktoria (4:1), Hertha II (1:1) sowie BFC Dynamo (1:2) und nun am vergangenen Samstag das 0:3 im Brandenburgderby bei Energie Cottbus. Da tut es zur Abwechslung vielleicht mal ganz gut, dass der nächste Gegner nicht aus dem näheren geografischen Umfeld kommt. Am morgigen Samstag duelliert sich der SVB, der auf den elften Rang des Klassements abgerutscht ist, im heimischen Karl-Liebknecht-Stadion mit dem ZFC Meuselwitz aus Thüringen (Beginn: 13.30 Uhr).

Der Tabellen-14. war in der Vergangenheit durchaus ein gern gesehener Gast im „Karli“. Bei den bisherigen vier Regionalliga-Begegnungen am Babelsberger Park gingen die Hausherren dreimal als Sieger vom Feld, jeweils deutlich mit 3:0. Diese gute Statistik soll nun weiter ausgebaut werden. Um herauszufinden, wie das erreicht werden kann, schauten sich Nulldrei-Trainer Cem Efe und der sportliche Leiter des Kiezklubs Almedin Civa den ZFC am Freitag voriger Woche im Auswärtsspiel beim BFC Dynamo an. Die Berliner gewannen 1:0 und fuhren damit drei Punkte ein. Morgen soll es aus SVB-Sicht wieder nichts für Meuselwitz zu holen geben.