Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Fechten: Qualifikationspunkte gesammelt. Kanu: An Land Stärke bewiesen.

FECHTEN

Qualifikationspunkte gesammelt

Die Florettfechter der Potsdamer Region sammelten am vergangenen Wochenende bei einem internationalen Turnier in Berlin wichtige Punkte zur Qualifikation für die deutsche B-Jugendmeisterschaft. Beim „Wittenauer Fuchs“ gewannen Linus Drese und Friedemann Fischer Silber und Bronze im Jahrgang 2004. Finalplätze sicherten sich zudem Ira Christin Hollax (Sechste/2003/alle OSC Potsdam) und Karoline Krauter von Blau-Weiß Kleinmachnow (Siebte/2004). PNN

KANU

An Land große Stärke bewiesen

Die Paddeltalente des KC Potsdam haben bewiesen, dass sie auch an Land die Stärksten in Brandenburg sind. Bei der Athletik-Landesmeisterschaft, die am Samstag auf dem Luftschiffhafengelände stattfand, schnitten die Potsdamer in dem Feld der überwiegend neun- bis 14-jährigen Sportler am erfolgreichsten ab. Mit acht Gold-, zehn Silber- und fünf Bronzemedaillen platzierte sich der KCP weit vor dem KC Eisenhüttenstadt (3/0/2) und Rathenower WSV Kanu (2/1/0). Eine der besten Leistungen des Tages zeigte der Potsdamer Mika Francke. PNN