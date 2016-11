23.11.2016

von Tobias Gutsche Drucken

Triathlon in Potsdam : Mit Potsdamer Couleur

von Tobias Gutsche

Bild vergößern Tokio im Blick. Laura Lindemann soll bei Olympia 2020 erfolgreich sein. F: DTU/Kleindl

Triathlon-Deutschland wappnet sich für die Zukunft im Leistungssport. Zu den Hoffnungsträgern gehören Aktive aus der Kaderschmiede am Luftschiffhafen. Und auf Kurs bringen soll sie ein Trainer-Duo aus Potsdam und Saarbrücken.

Die Deutsche Triathlon Union (DTU) hat sich für den Beginn des nächsten Olympiazyklus formiert. Vergangene Woche wurde der traditionelle Saisoneröffnungslehrgang am Leipziger Institut für Angewandte Trainingswissenschaft absolviert und in diesem Rahmen der Leistungssport-B-Kader für das Jahr 2017 vorgestellt. Dieser umfasst acht Personen.

Zu den Mitgliedern des neu aufgestellten Elite-Teams gehören die amtierende U23-Weltmeisterin und diesjährige Olympiateilnehmerin Laura Lindemann aus Potsdam sowie Lasse Lührs, der ebenfalls aus der Potsdamer Talentschmiede stammt und nunmehr zum Studieren und Trainieren ins spanische Alicante gezogen ist. Außerdem dabei: Anne Haug, Hanna Philippin (beide Saarbrücken), Anabel Knoll (Davie/USA), Justus Nieschlag, Maximilian Schwetz und Jannik Schaufler (alle Saarbrücken). In einen Sonder-Kader wurden Sophia Saller (Oxford/England) und Lasse Priester (Saarbrücken) aufgenommen. Hinzu kommen als Perspektivsportler außerdem zwei besonders starke Nachwuchsdamen: die aus Darmstadt stammende Lisa Tertsch, die zuletzt mehrere Monate in Potsdam trainierte, 2016 Vize-Europa- sowie Vize-Weltmeisterin der Juniorinnen wurde und inzwischen nach Harvard/USA gewechselt ist, sowie Lena Meißner (Neubrandenburg).

Zwei Potsdamer zudem im C-Bundeskader der Junioren

Mit all diesen motivierten Athleten, die zugleich mit Blick auf die kommenden Olympischen Spiele ins „Team Tokio 2020“ berufen worden sind, wolle man nun gemeinsam den Weg in die Zukunft gehen, sagt Reinhold Häußlein, DTU-Vizepräsident Leistungssport. Den Sportlern die Richtung auf diesem Weg zu zeigen, wird Aufgabe von U23-Bundestrainer Ron Schmidt aus Potsdam sowie dem Saarbrücker Stützpunkttrainer Christian Weimer sein. Schmidt, der mit seiner Arbeit am Luftschiffhafen zu einem der erfolgreichsten Triathlon-Nachwuchstrainer der Welt avanciert ist, erklärt: „Jetzt gilt es, dass wir die anstehenden Aufgaben gemeinsam mit Geduld, Kraft und Zuversicht angehen. Der Anfang ist gemacht, ich freue mich sehr auf diese Arbeit.“

Derweil ist Potsdam auch im C-Bundeskader vertreten. In diese Junioren-Fördermannschaft haben es Philipp Wiewald und Moritz Horn geschafft. Letzterer holte Ende Mai Bronze mit dem deutschen Team bei der Junioren-EM.