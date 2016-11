21.11.2016

Potsdamer Boxport : Zum Titel geboxt

Wie 2014 hat es Atdhe Gashi auf den Thron des deutschen Amateurboxens geschafft. Das Leichtgewicht des SV Motor Babelsberg gewann bei der diesjährigen nationalen Meisterschaft und hat damit einen Schritt Richtung Teilnahme an der Heim-WM 2017 gemacht.

Deutschlands bester Amateurboxer im Leichtgewicht ist ein Kämpfer des SV Motor Babelsberg: Atdhe Gashi sicherte sich am Samstag in Straubing den nationalen Meistertitel des Gewichtslimits bis 60 Kilogramm – es war sein zweiter Triumph dieser Art nach 2014. Der 26-Jährige hat nun beste Chancen auf große internationale Nationalmannschaftseinsätze im nächsten Jahr, das die Weltmeisterschaft in Hamburg als Höhepunkt hat.

Beim vorgestrigen Finale nahm Gashi zudem Revanche gegen Artur Brill aus Nordrhein-Westfalen, der 2015 gewonnen hatte und den Babelsberger so auf Platz zwei verwies. Die Neuauflage des Duells musste in der zweiten von drei Runden abgebrochen werden. Atdhe Gashi, der am Berliner Bundesstützpunkt trainiert, hatte sich einen schweren Cut am rechten Auge zugezogen, woraufhin der Fight nicht mehr fortgesetzt werden konnte. Die Regularien eines solchen Finalkampfes sehen dann aber vor, dass die bis zum Abbruch geboxten Runden dennoch bepunktet werden – und da sahen die Kampfrichter den Motor-Athleten vorne.