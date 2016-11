21.11.2016

von Alexander Fröhlich und René Garzke Drucken

Energie Cottbus gegen SV Babelsberg 03 : Rechte Parolen und Pyroaktionen im FCE-Tross

Rund um das Regionalliga-Brandenburgderby zwischen Cottbus und Babelsberg ist es in Reihen der Energie-Anhängerschaft zu mehreren strafbaren Handlungen gekommen. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.

Für das Fußball-Regionalligaspiel zwischen Energie Cottbus und Babelsberg 03 hatte die Polizei die höchste Sicherheitsstufe angeordnet. Die Fangruppen beider Klubs rivalisieren sich – aus politischen Gründen. Babelsberg gilt als links und ist stolz auf seinen Ruf als antifaschistischer Verein. Cottbus hat seit Jahren mit rechtsextremistischen Hooligans unter den Fans zu kämpfen. Im Vorfeld waren in Cottbus antisemitische Sprüche gesprüht worden, etwa „Juden 03“ oder „Babelsberg vergasen“. Außerdem haben Cottbus-Fans auf dem Weg zum Stadion Pyrotechnik in eine Gruppe von Nulldrei-Anhängern geworfen, teilte die Polizei mit. Die Beamten nahmen 13 Energie-Fans in Gewahrsam.

Weitere Ermittlungen hat die Polizei eingeleitet, nachdem FCE-Fans zu Spielbeginn im Stadion Pyrotechnik zündeten. Nach dem Ende der Partie wurden zwei Cottbuser Anhänger in Gewahrsam genommen, sie hatten versucht, eine Polizeikette gewaltsam zu durchbrechen. Medienberichten zufolge soll im Stadion „Zecken, Zigeuner und Juden“ Richtung Babelsberger Fanblock gerufen worden sein.