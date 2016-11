18.11.2016

Brandenburg läuft : Läufe rund um das Nikolausfest

Zwei sportliche Traditionen werden auch in diesem Jahr fortgesetzt. In Michendorf steigt wieder der durch die Kostümierung der Teilnehmer bestechende Nikolauslauf - und auch der SC Potsdam trägt erneut seine Nikolausstaffel für Schulen aus.

Zwei Tage vor und einen Tag nach dem Nikolausfest finden erneut zwei hiesige, traditionelle Nikolausläufe statt. Am 4. Dezember steigt zunächst die Veranstaltung für jedermann und jederfrau in Michendorf, am 7. Dezember richtet dann wiederum der SC Potsdam sein jährliches Event für Schulen aus.

Der Michendorfer Nikolauslauf erlebt 2016 seine achte Auflage. In den Vorjahren waren Hunderte Teilnehmer in prächtigen Weihnachtskostümen am Start. Für die ab 11 Uhr beginnenden Rennen über einen und 2,5 sowie fünf und zehn Kilometer kann man sich bis zum 30. November via Internetformular anmelden. Nachmeldungen sind vor Ort lediglich in begrenzter Anzahl möglich. Start- und Zielpunkt ist der Dorfplatz am Michendorfer Gemeindezentrum „Zum Apfelbaum“. Weitere Informationen zum Lauf und zur Anmeldung unter: lc-michendorf.de.

Auch der SC Potsdam setzt seine Tradition eines Nikolauslaufes fort – in bewährter Form als Staffel für Schulen aus Potsdam und Potsdam-Mittelmark. Startberechtigt sind für den Wettkampf, der um 9 Uhr beginnt und im Rahmenprogramm einen Einzelsprintvergleich sowie ein Zwei-Felder-Ball-Turnier bereithält, Schüler der Jahrgänge 2008 und 2009. Die in den Staffeln am besten abschneidenden Schulen gewinnen ein Sportpaket mit Sachpreisen im Wert von 100, 75 oder 50 Euro. Mehr zu diesem Sportfest - wie etwa die Infos zu den Anmeldemodalitäten - gibt es unter: sc-potsdam.de.