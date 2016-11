Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Handball: Duell der Aufsteiger und Kellerkinder. Basketball: Den Tabellenführer zu Gast. Ringen: Germania sinnt nach Revanche. Leichtathletik: RSV hat drei Bundeskaderathleten. Turnen: Erfolgreiches Jahr für USV-Damen.

HANDBALL

Duell der Aufsteiger und Kellerkinder

Auf einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt in der 3. Liga Nord trifft der HV Grün-Weiß Werder am morgigen Samstag. Es kommt zum Aufsteigerduell mit dem MTV Braunschweig (Beginn: 19 Uhr/Sporthalle Ernst-Haeckel-Gymnasium). Gastgeber Werder liegt mit bislang zwei Gewinnpunkten dank zweier Unentschieden auf dem letzten Tabellenplatz, Braunschweig hat fünf Zähler und rangiert drei Ränge höher. tog

BASKETBALL

Den Tabellenführer zu Gast

Für den RSV Eintracht 1949 Teltow/Kleinmachnow/Stahnsdorf ist es ein Höhepunkt der Saison. Am Samstag empfängt der RSV die Artland Dragons aus Quakenbrück zum Spiel in der 2. Bundesliga ProB Nord (Beginn: 18 Uhr/BBIS-Sporthalle Kleinmachnow). Zwölf Jahre lang war Quakenbrück erfolgreicher Erstligist, ehe 2015 aus finanziellen Gründen der Rückzug in die ProB angetreten wurde. Dort sind die Drachen aktuell Tabellenführer der Nordstaffel. Der RSV ist wiederum Vorletzter, möchte jedoch versuchen, dem zweiten Saisonsieg vom vorigen Sonntag gegen Wedel nun einen Überraschungscoup folgen zu lassen. mb

RINGEN

Germania sinnt nach Revanche

Der RC Germania Potsdam empfängt am morgigen Samstag den SV Auerbach zu seinem 15. Regionalliga-Saisonkampf – insgesamt stehen 18 auf dem Plan – in der Sporthalle der Weidenhof-Grundschule (Beginn: 19.30 Uhr). Es ist das Duell des Tabellenvierten (16:12 Punkte) gegen den -sechsten (14:12). Die besser platzierten Potsdamer wollen, ihren Besetzungsproblemen zum Trotz, Revanche für die in der Hinrunde erlittene 15:19-Niederlage nehmen. G.P.

LEICHTATHLETIK

RSV hat drei Bundeskaderathleten

Voller Stolz hat der RSV Eintracht 1949 Teltow/Kleinmachnow/Stahnsdorf verkündet, dass gleich drei seiner Leichtathleten für die nächste Saison in den Bundeskader berufen worden sind. Leandra Lorenz, die als Hindernisläuferin dieses Jahr an der U18-Europameisterschaft teilnahm, wurde zum C-Kader ernannt. Leni Wildgrube gehört zum Stabhochsprungkader des Deutschen Leichtathletik-Verbandes und der paralympische Sportler Felix Krüsemann, mehrfacher Medaillengewinner bei Junioren-Weltmeisterschaften, ist als C-Kader im Laufen nominiert. tog

TURNEN

Erfolgreiches Jahr für USV-Damen

Einen guten Saisonabschluss legten die Damen des USV Potsdam hin. Am Wochenende sicherten sich beide USV-Mannschaften mit sechsten Plätzen beim Oranienburger Pokalturnen den Klassenerhalt in ihren Leistungsstufen. Maischa Feilbach wurde in der Einzelwertung Zweite, Katharina Leps Dritte. Den größten USV-Erfolg in 2016 landete Judith Schäfer. Die 63-Jährige war Mitglied der Brandenburger Auswahl beim Deutschland-Pokal. Das märkische Ü55-Team um Schäfer gewann den Teamwettkampf der Bundesländer zum sechsten Mal in Folge. PNN