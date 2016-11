Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Moderner Fünfkampf: Erster internationaler Dogue-Sieg. Gewichtheben: Erneute Niederlage für den ACP. Ringen: Germania verliert Kampf in Berlin. Bobsport: Vierte Plätze beim Europacup. Handball: Lokalkolorit in der Pokalendrunde.

MODERNER FÜNFKAMPF

Erster internationaler Dogue-Sieg

Patrick Dogue hat einen glänzenden Saisonabschluss hingelegt. Der Potsdamer, der in Rio mit Olympiaplatz sechs beeindruckt hatte, gewann am Wochenende beim Einladungswettkampf „Champion of Champions“ in Doha/Katar. Es war sein erster internationaler Sieg im Elitebereich. Im finalen Combined – der Verbindung aus Laufen und Schießen – stürmte er vom fünften auf den ersten Rang und behauptete sich dabei gegen den amtierenden Weltmeister Valentin Belaud aus Frankreich. Dogues Vereinskollege Christian Zillekens – 21. von Rio – belegte Platz acht. tog

GEWICHTHEBEN

Erneute Niederlage für den ACP

Der AC Potsdam muss weiter auf sein erstes Erfolgserlebnis in der 1. Bundesliga warten. Am Samstag verlor der Liga-Neuling daheim auch seinen dritten Saisonkampf. Im Duell mit dem SSV Samswegen lautete der Endpunktestand 482,8:637,4. Immerhin erreichten die Potsdamer damit ihr bestes Teamergebnis der bisherigen Saison. Stärkster ACP-Heber war Manuel Zandeck mit 105,0 Zählern. tog

RINGEN

Germania verliert Kampf in Berlin

Im Regionalliga-Auswärtskampf gegen den SV Luftfahrt Berlin unterlag Germania Potsdam am Wochenende mit 14:18. Dennoch bleiben die Potsdamer Tabellenvierter. „Uns fehlen gegenwärtig vier Ringer durch Verletzung. Deren Ausfälle machen sich stark bemerkbar, wir können sie einfach nicht kompensieren“, sagte Germania-Trainer Ricardo Melz. G.P.

BOBSPORT

Vierte Plätze beim Europacup

Beim Europacup in Königssee belegten die Potsdamer Anschieber Kevin Kuske und Philipp Wobeto mit dem Team von Nico Walter (Oberbärenburg) den vierten Platz im Viererbob. Das weibliche Potsdam-Duo um Pilotin Stephanie Schneider und Anschieberin Lisa-Marie Buckwitz wurde ebenfalls Vierter und war damit beste deutsche Zweiercrew. G.P.

HANDBALL

Lokalkolorit in der Pokalendrunde

Zwei Mannschaften aus der Region Potsdam haben sich in die Final-Four-Runde des Brandenburger Landespokals gespielt. Die Frauen des HV Grün-Weiß Werder und die Männer der HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf gewannen am Wochenende ihre Viertelfinalturniere und werden deshalb am 11./12. Dezember in der Potsdamer MBS-Arena um den Cup-Gewinn kämpfen. Bei den Frauen sind neben dem Brandenburgliga-Zweiten aus Werder auch der Spitzenreiter dieser Spielklasse – die HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst – sowie die Drittligisten Frankfurter HC und MTV Altlandsberg qualifiziert. Brandenburgliga-Tabellenführer Teltow/Ruhlsdorf hat im Männerwettbewerb Konkurrenz durch die Oberligisten MTV Altlandsberg und Grünheider SV sowie durch den HC Spreewald, der momentan Vierter der Brandenburgliga ist. tog